Врач Янг назвала свеклу среди сезонных продуктов, полезных для омоложения организма
Врач-эндокринолог Екатерина Янг: включение некоторых продуктов в осеннее меню помогает укреплять организм и лучше выглядеть.
Эндокринолог Янг рассказала о сезонных продуктах в простом осеннем меню, способных предупреждать воспалительные процессы и полезных для омоложения. Среди них медик выделила свеклу. По словам Екатерины Янг, эффект улучшения внешнего вида при употреблении этого овоща обеспечивается за счет его положительного влияния на кровеносные сосуды и кровоток.
«Употребление блюд из свеклы связывают с очищением артерий и улучшением состояния сосудов и крови. Свекла делает сосуды более эластичными, обеспечивая хороший ток крови благодаря содержанию оксида азота», - отметила врач в своем Telegram-канале.
Также сезонными продуктами, полезными для омоложения организма, врач назвала гранаты и грибы. Гранаты входят в этот список благодаря содержанию мощного антиоксидантного вещества – эллаговой кислоты. Что касается грибов, в них присутствуют бета-глюканы, которые поддерживают работу иммунных клеток и тем самым защищают клетки от окислительного повреждения.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что свекольная ботва обладает противораковым действием, об этом подробнее рассказала диетолог Оксана Галкина.
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Екатерина Янг (Катя Янг)
Здоровье
врач-эндокринолог
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