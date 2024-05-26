Эндокринолог Янг назвала жирные магазинные соусы среди разрушающих сосуды продуктов

«Состояние хронического воспаления – одна из неочевидных причин безуспешного снижения веса. Провоцировать такую проблему может ряд продуктов», - поделилась врач в Telegram.

Эндокринолог Янг посоветовала россиянам избегать употребления продуктов, насыщенных трансжирами. Медик констатировала, что их частое присутствие в рационе стимулирует развитие воспалительных процессов, ведущих в том числе к ожирению.Екатерина Янг обратила внимание на то, что провоцирующие воспалительные процессы в организме трансжиры являются известными врагами сосудов. Трансжирами особенно богаты фастфуд, полуфабрикаты, снеки, чипсы. Кроме того, среди разрушающих сосуды продуктов врач назвала жирные магазинные соусы. Янг рассказала, что употребление такой пищи замедляет синтез простациклина, поддерживающего оптимальный тонус сосудов. При снижении его уровня кровь становится подверженной сгущению, появляется вероятность возникновения сгустков крови – при этом человек становится склонным к появлению тромбоза.Среди разрушающих сосуды продуктов врач-эндокринолог выделила и сахар, фруктозу, сахарозаменители – их употребление способствует повышению уровня инсулина, негативно влияющему на многие системы организма. С постоянно высоким уровнем инсулина связаны развитие инсулинорезистентности, диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, уточнила медик.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что потребление простых углеводов является одной из ошибок , допускаемых многими людьми во время завтрака.

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