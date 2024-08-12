«Обладает противораковым действием»: диетолог Галкина посоветовала есть свекольную ботву

«Своими противоопухолевыми свойствами этот овощ обязан бетаину (аминокислота) и бетацианину (красный пигмент). Эти вещества способны разрушать раковые клетки», - рассказала специалист в комментарии aif.ru

Диетолог Галкина обратила внимание россиян на пользу такой разновидности зелени как свекольная ботва. Медик констатировала, что листья свеклы обладают противораковым действием. Этот эффект обеспечивается содержанием в них специфических веществ, которые также присутствуют и в корнеплодах.Галкина добавила, что свекла также насыщена магнием. Данный микроэлемент эффективно способствует профилактике злокачественных опухолей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты и напитки полезны для защиты от возникновения молочницы.

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