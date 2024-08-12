«Обладает противораковым действием»: диетолог Галкина посоветовала есть свекольную ботву

115 Фото: https://unsplash.com/photos/red-chili-and-green-vegetable-bdZk2REPQRE
свекла

Диетолог Оксана Галкина объяснила, почему полезно употреблять в пищу свекольную ботву.

Диетолог Галкина обратила внимание россиян на пользу такой разновидности зелени как свекольная ботва. Медик констатировала, что листья свеклы обладают противораковым действием. Этот эффект обеспечивается содержанием в них специфических веществ, которые также присутствуют и в корнеплодах.

«Своими противоопухолевыми свойствами этот овощ обязан бетаину (аминокислота) и бетацианину (красный пигмент). Эти вещества способны разрушать раковые клетки», - рассказала специалист в комментарии aif.ru.

Галкина добавила, что свекла также насыщена магнием. Данный микроэлемент эффективно способствует профилактике злокачественных опухолей.

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Оксана Галкина
Оксана Галкина
ЗОЖ
диетолог алтайского краевого онкодиспансера «Надежда»
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Теги : польза свеклы, защита от рака, Оксана Галкина