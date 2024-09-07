Не все жиры одинаковы: ученые объясняют, какое питание увеличивает и снижает уровень холестерина

«Насыщенные жиры очень быстро и незаметно создают риск для здоровья сердца, не вызывая изменений в весе человека. Так что даже стройные люди, которые едят вредную пищу, могут страдать от внутреннего ожирения и высокого холестерина», - отметили эксперты.

«Диета с добавлением жирной рыбы, орехов и растительного масла помогает организму снизить уровень собственных жиров в крови», - постулировали авторы исследования.

Не все жиры одинаковы: они бывают насыщенными и ненасыщенными. Употребление продуктов, которые содержат их, совсем неодинаково влияет на такие аспекты здоровья как масса тела или уровень холестерина, об этом сообщил «Доктор Питер», ссылаясь на зарубежные исследования.В частности, ученые из Оксфордского университета представили (на недавнем конгрессе Европейского общества кардиологов) данные о том, как может воздействовать на организм регулярное употребление разных типов жиров. Специалисты проследили за тем, что происходит с телом человека, когда в рационе регулярно присутствуют такие продукты как сливочное масло, жирное мясо, торты и пирожные, печенье – источники насыщенных жиров. Согласно выводу экспертов, трех недель такого рациона достаточно, чтобы в печени отложился лишний жир, а уровень холестерина стал повышенным (конкретно количество жира в печени за это время возрастает на 20%, а уровень холестерина повышается на 10%). Также ученые констатировали, что люди, у которых происходят такие неблагополучные изменения, могут не прибавлять в весе, то есть, определить по внешним признакам, что возникли проблемы, бывает невозможно.В свою очередь, наблюдение за добровольцами, которые употребляли полиненасыщенные жиры (источники – жирная рыба, подсолнечное масло, некоторые орехи), выявило другие изменения. За три недели такого питания общий уровень холестерина в крови и уровень «плохого» холестерина в крови людей снизились примерно на 10%. Ученые заявили, что при получении этих жиров клетки организма становятся более активными в работе по расщеплению жировых отложений в теле для получения энергии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление полезных жиров защищает организм от опасного застоя желчи.

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