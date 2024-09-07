Не все жиры одинаковы: ученые объясняют, какое питание увеличивает и снижает уровень холестерина
Разные типы жиров по-разному влияют на организм.
Не все жиры одинаковы: они бывают насыщенными и ненасыщенными. Употребление продуктов, которые содержат их, совсем неодинаково влияет на такие аспекты здоровья как масса тела или уровень холестерина, об этом сообщил «Доктор Питер», ссылаясь на зарубежные исследования.
В частности, ученые из Оксфордского университета представили (на недавнем конгрессе Европейского общества кардиологов) данные о том, как может воздействовать на организм регулярное употребление разных типов жиров. Специалисты проследили за тем, что происходит с телом человека, когда в рационе регулярно присутствуют такие продукты как сливочное масло, жирное мясо, торты и пирожные, печенье – источники насыщенных жиров. Согласно выводу экспертов, трех недель такого рациона достаточно, чтобы в печени отложился лишний жир, а уровень холестерина стал повышенным (конкретно количество жира в печени за это время возрастает на 20%, а уровень холестерина повышается на 10%). Также ученые констатировали, что люди, у которых происходят такие неблагополучные изменения, могут не прибавлять в весе, то есть, определить по внешним признакам, что возникли проблемы, бывает невозможно.
«Насыщенные жиры очень быстро и незаметно создают риск для здоровья сердца, не вызывая изменений в весе человека. Так что даже стройные люди, которые едят вредную пищу, могут страдать от внутреннего ожирения и высокого холестерина», - отметили эксперты.
В свою очередь, наблюдение за добровольцами, которые употребляли полиненасыщенные жиры (источники – жирная рыба, подсолнечное масло, некоторые орехи), выявило другие изменения. За три недели такого питания общий уровень холестерина в крови и уровень «плохого» холестерина в крови людей снизились примерно на 10%. Ученые заявили, что при получении этих жиров клетки организма становятся более активными в работе по расщеплению жировых отложений в теле для получения энергии.
«Диета с добавлением жирной рыбы, орехов и растительного масла помогает организму снизить уровень собственных жиров в крови», - постулировали авторы исследования.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление полезных жиров защищает организм от опасного застоя желчи.
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