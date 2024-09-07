«Подходит жирная пища»: врач Поляков рассказал о еде, препятствующей застою желчи

«Существуют продукты, которые стимулируют работу желчного пузыря. Особенно таким свойством отличается артишок. Во многих препаратах, выводящих желчь, основным действующим веществом является именно артишок», - сообщил Поляков в беседе с «Вечерней Москвой».

«Масла тоже хорошо влияют на работу желчного пузыря. Они запускают его работу и увеличивают отток желчи», - сказал эксперт.

Застой желчи, имеющей большое значение для процессов переваривания пищи, – опасное из-за своих последствий явление. С ним, в частности, тесно связаны неблагополучные изменения в состоянии печени, вплоть до развития гепатита и цирроза. Врач Поляков отметил, что для его устранения можно использовать не только лекарственные средства, и рассказал о еде, препятствующей застою желчи.В частности, медик обратил внимание на пользу артишоков.Врач добавил, что опорожнение желчного пузыря в целом эффективно стимулируют разные горькие продукты – хрен, редька, чеснок, грейпфруты, лук.Кроме того, для предотвращения застоя желчи подходит жирная пища – по этой причине в рацион следует включать натуральные источники жиров, те же масла.Медик уточнил, что польза жиров в этом плане обуславливается тем, что при их усвоении поджелудочная железа выделяет специфические ферменты, которые активизируют деятельность желчного пузыря, тем самым способствуя его опорожнению.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком количестве может быть полезным сухое красное вино.

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