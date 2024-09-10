Истощаются сердце и щитовидка: врач Ананенко предупредил о последствиях недосыпа

«Хронический недосып даже в 1-2 часа приводит к остаточным поломкам в клетках органов, которые мозг не успевает полноценно восстановить за укороченный период сна. С последующим недосыпом количество таких поломок суммируется», - предостерег эксперт.

«В итоге это может привести к таким заболеваниям, как нарушение сердечного ритма в виде учащения пульса и аритмии, к неустойчивости артериального давления, диспепсии в виде нарушения пищеварения и гастралгии и так далее», - констатировал медик.

Невролог Ананенко рассказал в беседе с « Газетой.Ru », что систематический недосып является одним из самых разрушительных для человеческого здоровья факторов. По словам врача, последствием нехватки сна становится развитие хронических патологий органов и ускоренное старение организма.Ананенко добавил, что при недосыпе организм человека ищет способы компенсировать такой недостаток. Например, в этом случае начинают интенсивнее работать разные органы, тот же мозг. Но его функционирование «на предельных скоростях» может вести к развитию психопатологических расстройств. На этом фоне возникают неврастения, головные боли, перепады настроения, раздражительность, склонность к депрессиям и тревоге, ощущения болей в разных частях телаТакже врач Ананенко предупредил о таком последствии недосыпа как поломка в гипоталамусе – участке мозга, который управляет работой внутренних органов и эндокринных желез. Из-за такой поломки усиливается выработка гормона стресса кортизола, что истощает сердце и сосуды, надпочечники, щитовидную железу, которые неумеренно активизируются под его влиянием.Эксперт подчеркнул, что спать каждую ночь нужно минимум 7 часов, только при этом условии в мозге оптимизируются процессы, позволяющие ему нужным образом координировать деятельность организма, сохраняющую его здоровье.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что улучшить качество сна помогает употребление бананов

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