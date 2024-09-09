Помогают при бессоннице: врач Соломатина рассказала об успокоительном эффекте бананов

«В банане много витаминов группы B и магния. Поэтому он успокаивает, улучшает концентрацию внимания и повышает настроение», – уточнила специалист.

Врач Соломатина рассказала в беседе с «Москвой 24» об успокоительном эффекте бананов. По словам медика, этот фрукт содержит вещества, позитивно воздействующие на нервную систему.Соломатина добавила, что бананы также помогают при бессоннице. Отчасти – за счет вышеназванных нутриентов, отчасти – благодаря тому, что при их употреблении вечером в организме активизируется выработка гормона сна мелатонина. Врач заявила: если человек вечером съест банан, он быстрее уснет.Диетолог обратила внимание на то, что употребление бананов положительно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы – этому способствует их насыщенность калием. Данный микроэлемент является антагонистом натрия, задерживающего в тканях жидкость. Калий способствует её выводу из организма, вследствие чего устраняется отечность и снижается давление в кровеносных сосудах.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему полезно есть зеленые бананы – продукт, который разрешен даже диабетикам.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.