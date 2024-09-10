Головная боль или боль в спине: специалисты объяснили, когда обращаться к неврологу
Врачи Александр Мясников и Наталья Говорухина уточнили, с какими болями действительно необходимо обращаться за помощью к неврологу.
Головная боль. На съемках программы «О самом главном» доктор Мясников констатировал, что большинство случаев боли в области головы вызываются скелетно-мышечными нарушениями. Иначе говоря, у человека возникает боль напряжения, при которой возникают неприятные ощущения из-за проблем мышц, связок, фасций, шеи – именно они вызывают ощущение, что болит голова. Специалисты объяснили, что такая боль не требует обращения к неврологу – к нему необходимо идти лечить мигрень, особенно если она с аурой. При склонности к такой мигрени для человека повышается риск нарушения мозгового кровообращения.
Также Мясников и Говорухина назвали ряд признаков того, что возникающая у человека головная боль требует медицинского вмешательства:
- Возникнув, буквально за несколько секунд становится очень сильной;
- По своей силе она самая интенсивная – раньше столь сильной не возникало;
- Возникает ночью, и человек от нее просыпается;
- Усиливается при движении и кашле.
«Также стоит забеспокоиться, если головная боль сопровождается нарушением чувствительности и перекосом лица – это может оказаться признаком инсульта», - предупредили врачи.
Боль в спине. К неврологу нужно обращаться, если боль длится 2-3 недели несмотря на предпринимаемые меры по ее ослаблению, подчеркнули медики.
Признаки того, что боль в спине требует обследования:
- Отдает в колено;
- Отдает в прямую кишку;
- Сопровождается проблемами с мочеиспусканием;
- Сопровождается проблемами с интимом;
- Сопровождается ощущением онемения.
«В 80% при обследовании пациентов с болью в спине ничего не находят. Чтобы избавиться от боли, надо заняться физкультурой — это позволит укрепить мышечный каркас и снизить циркуляцию болевого импульса», - заявил Александр Мясников.
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