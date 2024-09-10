Головная боль или боль в спине: специалисты объяснили, когда обращаться к неврологу

Возникнув, буквально за несколько секунд становится очень сильной;

По своей силе она самая интенсивная – раньше столь сильной не возникало;

Возникает ночью, и человек от нее просыпается;

Усиливается при движении и кашле.

«Также стоит забеспокоиться, если головная боль сопровождается нарушением чувствительности и перекосом лица – это может оказаться признаком инсульта», - предупредили врачи.

Отдает в колено;

Отдает в прямую кишку;

Сопровождается проблемами с мочеиспусканием;

Сопровождается проблемами с интимом;

Сопровождается ощущением онемения.

«В 80% при обследовании пациентов с болью в спине ничего не находят. Чтобы избавиться от боли, надо заняться физкультурой — это позволит укрепить мышечный каркас и снизить циркуляцию болевого импульса», - заявил Александр Мясников.

На съемках программы «О самом главном» доктор Мясников констатировал, что большинство случаев боли в области головы вызываются скелетно-мышечными нарушениями. Иначе говоря, у человека возникает боль напряжения, при которой возникают неприятные ощущения из-за проблем мышц, связок, фасций, шеи – именно они вызывают ощущение, что болит голова. Специалисты объяснили, что такая боль не требует обращения к неврологу – к нему необходимо идти лечить мигрень, особенно если она с аурой. При склонности к такой мигрени для человека повышается риск нарушения мозгового кровообращения.Также Мясников и Говорухина назвали ряд признаков того, что возникающая у человека головная боль требует медицинского вмешательства:Специалисты отметили, что так голова может болеть при аневризме или опухолях.К неврологу нужно обращаться, если боль длится 2-3 недели несмотря на предпринимаемые меры по ее ослаблению, подчеркнули медики.Признаки того, что боль в спине требует обследования:Ранее портал MedikForum.ru писал о способах, помогающих снижать уровень сахара в крови без лекарств

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