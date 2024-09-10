Достаточно спать и больше ходить пешком: врач Юсипова назвала способы снизить сахар без лекарств

«Рост уровня сахара в крови связан с тем, как мы спали ночью. Качественный хороший сон — это неотъемлемый залог правильного образа жизни. Ученые доказали, что плохой сон выражается в пиках роста глюкозы», - сообщила медик.

«Если человек много ходит пешком, то датчик на нем в абсолютном большинстве случаев покажет меньший уровень глюкозы, чем если он сидит на своем мягком диване».

«Яблочный уксус может похвастаться антигликемическим эффектом. После еды уровень сахара в крови могут снизить две чайные ложки яблочного уксуса, разбавленные в негорячей воде, которые употребляются при приеме пищи», - поделилась специалист.

Врач Юсипова назвала способы снизить сахар без использования лекарств. Одним из таких способов, отметила она, является соблюдение гигиены сна, возможность достаточно спать.Еще один способ снизить уровень сахара в крови без лекарств – это увеличение своей физической активности. Юсипова подчеркнула, что для снижения глюкозы необходимо постоянное активное движение. Медик пояснила, что при движении гюкоза расходуется на работу мышц, и в результате ее уровень идет на спад. В частности, врач советует больше ходить пешком.Также доступным методом контролировать уровень сахара является грамотно выстроенный рацион. В своем питании нужно делать выбор в пользу продуктов с низким гликемическим индексом (чаще есть овощи, бобовые и зелень), употреблять меньше высокоуглеводных и крахмалосодержащих продуктов, и в идеале следует полностью отказаться от фастфуда.Если нет противопоказаний, можно использовать яблочный уксус.Юсипова обратила внимание на то, что рост уровня сахара часто бывает следствием стресса и усиленной выработки кортизола. Поэтому важно развивать свою стрессоустойчивость, при необходимости обращаться за помощью к психологам, тем более что сегодня доступны бесплатные горячие линии, пишет «Доктор Питер».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие факторы образа жизни особенно негативно влияют на сердце.

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