Боль в правом подреберье: кардиолог Перфильева назвала атипичные признаки инфаркта

«При абдоминальной форме инфаркта часто поражается правая коронарная артерия. В этом случае человек может жаловаться на тошноту, рвоту, болезненные ощущения в правом подреберье, боль в области желудка», - предупредила кардиолог.

«Своевременная диагностика помогает не допустить жизнеугрожающих осложнений: кардиогенного шока, острой сердечной недостаточности или злокачественных нарушений ритма сердца» - констатировала эксперт.

Кардиолог Перфильева назвала в разговоре с « Газетой.Ru » атипичные признаки инфаркта. Говоря о них, медик отметила, что нетипичной формой данной патологии чаще всего становится абдоминальная или брюшная.Также, отметила Перфильева, инфаркт миокарда можно спутать с обострением остеохондроза – это происходит, когда развивается его церебральная (мозговая) форма. Человек с таким инфарктом может чувствовать боли в межреберных промежутках, между лопаток или опоясывающую боль в грудной клетке. Кроме того, возникают головокружение или нарушения сознания, учащается сердцебиение, возникает обильное потоотделение.Дополнительно Перфильева назвала атипичные признаки инфаркта, который проявляется в астматической форме. В его случае наблюдается нарастающая одышка, напоминающая приступ бронхиальной астмы, помимо этого могут возникать потливость и головокружение.Врач подчеркнула, что при названных симптомах следует проводить обследование сердца – ЭКГ или ЭХО-КГ.Кардиолог обратила внимание на то, что инфаркт может быть и безболевым. Особенно высоким его риск становится при сахарном диабете. Диабетикам необходимо проверять сердце независимо от того, чувствуют ли они какое-то ухудшение в его работе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает избежать образования тромбов в артериях и венах.

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