Неочевидные признаки инфаркта назвала кардиолог Анна Кореневич
На инфаркт миокарда могут указывать неочевидные признаки – например, боль в животе, предупреждает врач-кардиолог.
Типичными проявлениями инфаркта или сердечного приступа являются болевые ощущения в области сердца, иррадиирущие в соседние части тела (левая лопатка, плечо, рука, нижняя челюсть). Характер таких болей может быть жгучим или давящим.
Но проявиться инфаркт может и неочевидными признаками – об этом рассказала кардиолог Анна Кореневич.
Кореневич напомнила:
«Инфаркт может имитировать картину аппендицита, гастрита, язвы желудка или отравления».
Таким образом, симптомами сердечного приступа могут быть явления абдоминального свойства – боли в животе, тошнота.
Также Анна Кореневич сообщила о нетипичной картине инфаркта, которая может возникать у людей с диабетом, – могут, в частности, наблюдаться резкая слабость, потливость, падение артериального давления.
«Многие даже не подозревают о том, что у них есть диабет, и пропускают подобные приступы внезапной слабости», - заметила кардиолог.
Другим сигналом инфаркта может быть одышка. Медик уточнила, что астматики в его случае не всегда испытывают боль в груди – вместо этого у них возникает одышка, способная продлиться как несколько минут, так и несколько часов, и самостоятельно прекращающаяся.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые признаки предвещают скорые проблемы со здоровьем.
Анна Кореневич
Здоровье
кардиолог, кандидат медицинских наук
Оставить комментарий