Их запас истощается и стареет: гинеколог Касян дала совет по заморозке яйцеклеток
Гинеколог Виктория Касян: каждая женщина обладает определенным запасом яйцеклеток, который расходуется в течение жизни и не восполняется.
Гинеколог Касян напомнила о том, что количество яйцеклеток у разных женщин неодинково, поскольку определяется их индивидуальными, генетическими особенностями. У новорожденных девочек численность яйцеклеток составляет миллионы клеток, но в течение всей жизни их запас истощается и стареет, а генетика влияет на то, когда он окончательно закончится и наступит менопауза (у некоторых женщин регулярные менструации прекращаются вскоре после 40 лет, у других идет и после 50 лет).
Касян отметила, что «золотым возрастом», когда женщина обладает множеством здоровых яйцеклеток, идеально подходящих для рождения детей, является период жизни от 20 до 30 лет.
«Для рождения детей лучше всего походят молодые яйцеклетки, когда женщины еще не имеют каких-то соматических болячек. В 40+ шансы уже низкие, яйцеклетки плохого качества, их мало. И для женщин (особенно с избыточным весом, гипертонией, высоким сахаром) забеременеть становится проблематично, а ведь ребенка еще нужно выносить, родить, потом вырастить. Поэтому мы всегда говорим своим пациенткам, что нужно родит до 35–37 лет», - объяснила медик в комментарии 74.ru.
Говоря о возможности сохранить здоровые яйцеклетки, гинеколог Касян дала совет по их заморозке. По словам эксперта, в идеале сделать это нужно до наступления 30 лет и уж точно не позднее 37 лет. В более зрелые годы жизни уже идут активные процессы старения и истощения запаса яйцеклеток, предостерегла врач. Замораживать такие клетки фактически бесполезно.
Ранее портал MedikForum.ru писал о случае, когда россиянка родила своего первенца в 51 год.
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Виктория Касян
Здоровье
акушер-гинеколог
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