Их запас истощается и стареет: гинеколог Касян дала совет по заморозке яйцеклеток

«Для рождения детей лучше всего походят молодые яйцеклетки, когда женщины еще не имеют каких-то соматических болячек. В 40+ шансы уже низкие, яйцеклетки плохого качества, их мало. И для женщин (особенно с избыточным весом, гипертонией, высоким сахаром) забеременеть становится проблематично, а ведь ребенка еще нужно выносить, родить, потом вырастить. Поэтому мы всегда говорим своим пациенткам, что нужно родит до 35–37 лет», - объяснила медик в комментарии 74.ru.

Гинеколог Касян напомнила о том, что количество яйцеклеток у разных женщин неодинково, поскольку определяется их индивидуальными, генетическими особенностями. У новорожденных девочек численность яйцеклеток составляет миллионы клеток, но в течение всей жизни их запас истощается и стареет, а генетика влияет на то, когда он окончательно закончится и наступит менопауза (у некоторых женщин регулярные менструации прекращаются вскоре после 40 лет, у других идет и после 50 лет).Касян отметила, что «золотым возрастом», когда женщина обладает множеством здоровых яйцеклеток, идеально подходящих для рождения детей, является период жизни от 20 до 30 лет.Говоря о возможности сохранить здоровые яйцеклетки, гинеколог Касян дала совет по их заморозке. По словам эксперта, в идеале сделать это нужно до наступления 30 лет и уж точно не позднее 37 лет. В более зрелые годы жизни уже идут активные процессы старения и истощения запаса яйцеклеток, предостерегла врач. Замораживать такие клетки фактически бесполезно.Ранее портал MedikForum.ru писал о случае, когда россиянка родила своего первенца в 51 год

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