Врач Новик объяснил, как отличить бронхиальную астму от обычного кашля

«Особенно опасна астма для детей, так как они не всегда могут адекватно оценить свое состояние и предпринять необходимые меры».

Кашель;

Приступы удушья;

Чувство заложенности в области груди;

«Свистящее» дыхание.

Аллерголог-иммунолог Геннадий Новик рассказал «Российской газете», как отличить бронхиальную астму от обычного кашля. Медик подчеркнул, что астма способна значительно снизить качество жизни человека, а при некоторых осложнениях или неправильном лечении даже угрожать ей.По словам Новика, родители не всегда идут к врачу, замечая симптомы астмы у ребенка. Проявляться у детей это заболевание может по-разному в зависимости от возраста.Врач назвал основные симптомы астмы:Медик объяснил , что при астме может возникать неконтролируемый кашель, провокатором которого бывает контакт с аллергенами, вирусная инфекция или физическая нагрузка. Новик посоветовал следить за тем, каким становится состояние ребенка после физической нагрузки. Если появляются кашель или свистящие хрипы, нужно обращаться к врачу. Эксперт подчеркнул, что сегодня существуют средств, которые позволяют успешно контролировать астму большинству пациентов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком возрасте гинекологи советуют женщинам замораживать здоровые яйцеклетки

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