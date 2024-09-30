Врач Новик объяснил, как отличить бронхиальную астму от обычного кашля
Врач Геннадий Новик напомнил о серьезности и потенциальной опасности такого заболевания как бронхиальная астма.
Аллерголог-иммунолог Геннадий Новик рассказал «Российской газете», как отличить бронхиальную астму от обычного кашля. Медик подчеркнул, что астма способна значительно снизить качество жизни человека, а при некоторых осложнениях или неправильном лечении даже угрожать ей.
«Особенно опасна астма для детей, так как они не всегда могут адекватно оценить свое состояние и предпринять необходимые меры».
По словам Новика, родители не всегда идут к врачу, замечая симптомы астмы у ребенка. Проявляться у детей это заболевание может по-разному в зависимости от возраста.
Врач назвал основные симптомы астмы:
- Кашель;
- Приступы удушья;
- Чувство заложенности в области груди;
- «Свистящее» дыхание.
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Геннадий Новик
Здоровье
главный внештатный специалист-аллерголог-иммунолог Северо-Западного федерального округа Минздрава России
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