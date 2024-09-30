Врач Новик объяснил, как отличить бронхиальную астму от обычного кашля

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кашель у ребенка

Врач Геннадий Новик напомнил о серьезности и потенциальной опасности такого заболевания как бронхиальная астма.

Аллерголог-иммунолог Геннадий Новик рассказал «Российской газете», как отличить бронхиальную астму от обычного кашля. Медик подчеркнул, что астма способна значительно снизить качество жизни человека, а при некоторых осложнениях или неправильном лечении даже угрожать ей.

«Особенно опасна астма для детей, так как они не всегда могут адекватно оценить свое состояние и предпринять необходимые меры».

По словам Новика, родители не всегда идут к врачу, замечая симптомы астмы у ребенка. Проявляться у детей это заболевание может по-разному в зависимости от возраста.

Врач назвал основные симптомы астмы:
  • Кашель;
  • Приступы удушья;
  • Чувство заложенности в области груди;
  • «Свистящее» дыхание.
Как отличить бронхиальную астму от обычного кашля? Медик объяснил, что при астме может возникать неконтролируемый кашель, провокатором которого бывает контакт с аллергенами, вирусная инфекция или физическая нагрузка. Новик посоветовал следить за тем, каким становится состояние ребенка после физической нагрузки. Если появляются кашель или свистящие хрипы, нужно обращаться к врачу. Эксперт подчеркнул, что сегодня существуют средств, которые позволяют успешно контролировать астму большинству пациентов.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Геннадий Новик
Геннадий Новик
Здоровье
главный внештатный специалист-аллерголог-иммунолог Северо-Западного федерального округа Минздрава России
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Теги : бронхиальная астма, кашель, Геннадий Новик