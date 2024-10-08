Дожить до 120 лет возможно: мнения главы Минздрава Мурашко и врача Кондрахина

241 Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/34761/
пожилые люди

Возглавляющий Минздрав РФ Михаил Мурашко заявил, что человек способен дожить до 120 лет.

Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко поделился мнением о возможности длительности человеческой жизни до 120 лет в беседе с журналистами. Он констатировал, что генетика может дать человеку шанс прожить настолько долго при условии следования установкам ЗОЖ.

«Генетически это заложено у человека»,- ответил Мурашко на вопрос, могут ли люди сегодня дожить до 120 лет.

Министр отметил, что примерно 60% факторов развития различных заболеваний можно предотвратить, если следовать принципам здорового образа жизни. Также, по его словам, продлению жизни способствует постоянные контакты человека с врачами, профилактические обследования и следование врачебным рекомендациям.

Также мнением о возможности дожить до 120 лет  поделился врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин. В комментарии RT он пояснил, что вероятность такого события может стать реальностью при условии идеальной генетики.

«Если это идеальный человек, у которого генетика абсолютно идеальна, и у него родственники во всех поколениях жили до 120 и не болели никакими болезнями», - объяснил медик, что входит в понятие об идеальной генетике.

Кондрахин добавил, что исследовательские данные подтверждают: человеческий организм обладает своеобразной природной программой, позволяющей ему доживать до 120 лет и даже до более солидного возраста. На практике этого не происходит, потому что существуют приобретенные заболевания, возникающие под воздействием обширного ряда факторов, существующих во внешней среде. В борьбе с такими заболеваниями организм истощает свои защитные ресурсы, и это ограничивает продолжительность жизни.

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Теги : Продолжительность жизни, Михаил Мурашко, Андрей Кондрахин