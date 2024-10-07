Физнагрузки и внутренний настрой: врач Мясников открыл личный секрет моложавости в 70 лет

«Исследования говорят: если не можешь делать гимнастику каждый день, то можно просто ходить и даже не 10 тысяч, а 7 тысяч шагов уже хорошо. Это отчетливо продлевает жизнь, одно лишь ходьбы уже достаточно для предотвращения депрессии и деменции. Доказано, те, кто регулярно ходит пешком, живут дольше, болеют меньше», - сказал медик изданию «АиФ».

«Холодная вода — один из самых больших докторов», - убежден Александр Мясников.

«Неважно, когда на самом деле ты умрешь, но когда ты настроен на 150 лет, то и живешь как молодой. А когда настроен на 70, понимаешь, что скоро пенсия да болезни, сам себя настраиваешь на сокращение жизни. Для меня важно сохранять в себе мальчишку».

Александру Мясникову 71 год, но глядя на него в это верится с трудом – «теледоктор» находится в прекрасной физической форме и выглядит гораздо моложе своего «паспортного» возраста. Он не скрывает, что следит за собой, придерживается здорового питания, контролирует вес, занимается спортом и отдает предпочтение такому досугу, который предполагает активные физнагрузки.Мясников заявил, что физическая активность – это фактор номер один в продлении человеческом жизни. Тем, кто не может позволить себе посещать спортзал, он рекомендует как можно чаще ходить пешком.Также доктор Мясников сообщил, как можно «запрограммировать» свой организм на то, чтобы не болеть. Он подчеркнул: для усиления естественного иммунитета необходимо избегать появления избыточного веса, опять же иметь регулярные разумные физические нагрузки и закаляться. По словам врача, родители с детства приучили его круглый год спать с открытым окном, а в возрасте 50 лет он впервые попробовал нырнуть в прорубь, и с тех пор охотно практикует это зимой.Открыл он и личный секрет моложавости в 70 лет. Таким «секретом», по словам доктора, является внутренний настрой – он просто не считает себя стариком и верит, что будет жить долго. В душе человека должен быть некий кураж, считает врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может сократить человеческую жизнь употребление алкоголя.

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