Физнагрузки и внутренний настрой: врач Мясников открыл личный секрет моложавости в 70 лет
Известный врач Александр Мясников рассказал в интервью, что помогает ему выглядеть впечатляюще моложавым в свои 70 с лишним лет.
Александру Мясникову 71 год, но глядя на него в это верится с трудом – «теледоктор» находится в прекрасной физической форме и выглядит гораздо моложе своего «паспортного» возраста. Он не скрывает, что следит за собой, придерживается здорового питания, контролирует вес, занимается спортом и отдает предпочтение такому досугу, который предполагает активные физнагрузки.
Мясников заявил, что физическая активность – это фактор номер один в продлении человеческом жизни. Тем, кто не может позволить себе посещать спортзал, он рекомендует как можно чаще ходить пешком.
«Исследования говорят: если не можешь делать гимнастику каждый день, то можно просто ходить и даже не 10 тысяч, а 7 тысяч шагов уже хорошо. Это отчетливо продлевает жизнь, одно лишь ходьбы уже достаточно для предотвращения депрессии и деменции. Доказано, те, кто регулярно ходит пешком, живут дольше, болеют меньше», - сказал медик изданию «АиФ».
Также доктор Мясников сообщил, как можно «запрограммировать» свой организм на то, чтобы не болеть. Он подчеркнул: для усиления естественного иммунитета необходимо избегать появления избыточного веса, опять же иметь регулярные разумные физические нагрузки и закаляться. По словам врача, родители с детства приучили его круглый год спать с открытым окном, а в возрасте 50 лет он впервые попробовал нырнуть в прорубь, и с тех пор охотно практикует это зимой.
«Холодная вода — один из самых больших докторов», - убежден Александр Мясников.
Открыл он и личный секрет моложавости в 70 лет. Таким «секретом», по словам доктора, является внутренний настрой – он просто не считает себя стариком и верит, что будет жить долго. В душе человека должен быть некий кураж, считает врач.
«Неважно, когда на самом деле ты умрешь, но когда ты настроен на 150 лет, то и живешь как молодой. А когда настроен на 70, понимаешь, что скоро пенсия да болезни, сам себя настраиваешь на сокращение жизни. Для меня важно сохранять в себе мальчишку».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может сократить человеческую жизнь употребление алкоголя.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий