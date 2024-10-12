Включая коктейли и пиво: врач Викулов указал на самые опасные алкогольные напитки

«Метиловый спирт при приеме внутрь может вызвать слепоту и стать причиной смерти», - предостерег эксперт.

«Эффект частого употребления пива – незаметно растет живот, возникает поражение печени и поджелудочной железы», - обратил внимание врач.

Врач Викулов указал на самые опасные алкогольные напитки, об этом проинформировала «Лента.ру». Медик заявил, что самые разрушительные для организма последствия несет прием метилового спирта – именно им часто травятся жертвы суррогатного алкоголя.Также к числу самых опасных медик отнес самогон и водку. Коктейли из смеси алкогольных напитков Викулов поместил на второе место. По словам врача, пристрастие к таким напиткам чревато острым повреждением печени и поджелудочной железы.Вошло в тройку наиболее опасных для организма алкогольных напитков, по мнению эксперта, и пиво. Викулов констатировал: увлеченность им может провоцировать развитие алкогольная кардиомиопатии. К тому же могут серьезно пострадать другие органы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, можно ли использовать алкоголь при каких-то недомоганиях – мнением об этом поделился токсиколог Михаил Кутушов.

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