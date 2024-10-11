Водка с перцем: врач Кутушов рассказал, бывает ли на самом деле алкоголь целебным

«Некоторые считают, что небольшое количество алкоголя может помочь при бессоннице, низком давлении, простуде и даже улучшить пищеварение, однако научные исследования этого не подтверждают», - сообщил медик.

Врач Кутушов рассказал в беседе с «Лентой.ру», бывает ли на самом деле алкоголь целебнымВ частности, Михаил Кутушов прокомментировал возможную пользу приема коньяка при низком давлении. По словам эксперта, в этом случае давление может подняться, но эффект будет лишь кратковременным, а при имеющихся сердечно-сосудистых нарушениях такой способ и вовсе может быть опасным.Также Кутушов посоветовал не использовать от проблем с засыпанием по ночам пиво или какое-то еще спиртное. Алкоголь, хотя и вызывает у многих людей сонливость, он нарушает фазы сна, тем самым не позволяя полноценно высыпаться.Кроме того, специалист раскритиковал другое «целебное средство» – водку с перцем. Врач заявил: от простуды это не излечивает, зато может вызывать раздражение слизистой носа и горла, которое будет лишь усугублять состояние недомогания у заболевшего человека.Кутушов призвал не верить и в то, что алкоголь может улучшать пищеварение. Что действительно делает спиртное – раздражает слизистую оболочку желудка и поджелудочной железы, увеличивая вероятность появления гастрита, язвенных поражений и панкреатита, предостерег специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему ученые говорят, что пиво может положительно влиять на состояние кишечной микрофлоры.

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