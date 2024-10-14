Может быть без кашля: пульмонолог Литасова назвала особенности «немой» пневмонии
Пульмонолог Екатерина Литасова: пневмония может не иметь типичной симптоматики – такая «немая» форма болезни сегодня фиксируется врачами все чаще.
«Классическая» пневмония сопровождается такими симптомами как высокая температура, кашель, одышка, слабость. Но пульмонолог Литасова сообщила в беседе с VN.ru, что в последнее время среди россиян участились случаи заболевания так называемой «немой» пневмонией, не имеющей характерных опознавательных признаков.
«У кого-то из заболевших пневмонией может присутствовать только повышение температуры от 38 до 40 градусов без кашля. Либо может быть только кашель с одышкой – без выраженных симптомов интоксикации», - назвала медик ее особенности.
Литасова подчеркнула: чтобы не пропустить «немую», но опасную болезнь, нужно обращать внимание на малейшие изменения своего самочувствия.
Следующие симптомы, по словам пульмонолога, должны настораживать и побуждать обращаться к врачам.
- В течение нескольких дней у человека поднимается температура, которая не сбивается привычными аптечными жаропонижающими.
- Возникает одышка, которая может ощущаться в состоянии покоя и усиливается даже при небольшой физической нагрузке.
Как защититься от пневмонии. Пульмонолог Литасова напомнила об эффективности вакцинации.
«Вакцинация проводится планово при хорошем самочувствии, затем через год и через 5 лет. Вакцины от пневмококка показали высокую эффективность», – проинформировала медик.
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Екатерина Литасова
Здоровье
врач-терапевт, пульмонолог
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