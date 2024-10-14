Может быть без кашля: пульмонолог Литасова назвала особенности «немой» пневмонии

«У кого-то из заболевших пневмонией может присутствовать только повышение температуры от 38 до 40 градусов без кашля. Либо может быть только кашель с одышкой – без выраженных симптомов интоксикации», - назвала медик ее особенности.

В течение нескольких дней у человека поднимается температура, которая не сбивается привычными аптечными жаропонижающими.

Возникает одышка, которая может ощущаться в состоянии покоя и усиливается даже при небольшой физической нагрузке.

«Вакцинация проводится планово при хорошем самочувствии, затем через год и через 5 лет. Вакцины от пневмококка показали высокую эффективность», – проинформировала медик.

«Классическая» пневмония сопровождается такими симптомами как высокая температура, кашель, одышка, слабость. Но пульмонолог Литасова сообщила в беседе с VN.ru, что в последнее время среди россиян участились случаи заболевания так называемой «немой» пневмонией, не имеющей характерных опознавательных признаков.Литасова подчеркнула: чтобы не пропустить «немую», но опасную болезнь, нужно обращать внимание на малейшие изменения своего самочувствия.Следующие симптомы, по словам пульмонолога, должны настораживать и побуждать обращаться к врачам.В период роста заболеваемости ОРВИ пневмония часто возникает у тех, кто перенес вирусное заболевание, но должным образом не пролечился.Пульмонолог Литасова напомнила об эффективности вакцинации.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким признакам можно узнать о существовании аневризмы.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.