Может быть без кашля: пульмонолог Литасова назвала особенности «немой» пневмонии

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рентген легких

Пульмонолог Екатерина Литасова: пневмония может не иметь типичной симптоматики – такая «немая» форма болезни сегодня фиксируется врачами все чаще.

«Классическая» пневмония сопровождается такими симптомами как высокая температура, кашель, одышка, слабость. Но пульмонолог Литасова сообщила в беседе с VN.ru, что в последнее время среди россиян участились случаи заболевания так называемой «немой» пневмонией, не имеющей характерных опознавательных признаков.

«У кого-то из заболевших пневмонией может присутствовать только повышение температуры от 38 до 40 градусов без кашля. Либо может быть только кашель с одышкой – без выраженных симптомов интоксикации», - назвала медик ее особенности.

Литасова подчеркнула: чтобы не пропустить «немую», но опасную болезнь, нужно обращать внимание на малейшие изменения своего самочувствия.

Следующие симптомы, по словам пульмонолога, должны настораживать и побуждать обращаться к врачам.
  • В течение нескольких дней у человека поднимается температура, которая не сбивается привычными аптечными жаропонижающими.
  • Возникает одышка, которая может ощущаться в состоянии покоя и усиливается даже при небольшой физической нагрузке.
Кто склонен заболевать пневмонией. В период роста заболеваемости ОРВИ пневмония часто возникает у тех, кто перенес вирусное заболевание, но должным образом не пролечился.

Как защититься от пневмонии. Пульмонолог Литасова напомнила об эффективности вакцинации.

«Вакцинация проводится планово при хорошем самочувствии, затем через год и через 5 лет. Вакцины от пневмококка показали высокую эффективность», – проинформировала медик.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким признакам можно узнать о существовании аневризмы.

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Екатерина Литасова
Екатерина Литасова
Здоровье
врач-терапевт, пульмонолог
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