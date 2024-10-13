Можно спутать с усталостью или гипертонией: врачи назвали признаки аневризмы

Аневризма представляет собой «мешочек», который может образоваться в любом кровеносном сосуде – в том месте стенки, где возникает дегенерация тканей, изнашивание, слабость. Специалисты рекомендуют проходить профилактические обследования, чтобы своевременно выявлять патологию.Называя признаки аневризмы, врачи отмечают, что как правило, у такого образования почти не бывает характерных симптомов, а признаки, которые возникают, обычно оказываются неспецифическими. Например при аневризме болит голова или живот, может повышаться артериальное давление, появляются сонливость, слабость. Поэтому многие люди воспринимают опасную патологию как проявление усталости, перегрузок, стресса или гипертонии.Особая опасность аневризмы состоит в том, что она может расти и подвергаться риску разрыва. Наиболее тяжелыми бывают последствия разрыва аневризмы аорты – самой крупной артерии человеческого тела. Чаще всего она формируется в двух местах: в брюшной полости (на части аорты, проходящей через середину в нижнюю часть живота) и в грудной клетке (на части аорты, располагающейся в области грудины). Если происходит внезапный разрыв, возникает внутреннее кровотечение, в связи с чем нарушается питание органов и наступает смерть.Кроме того, летальным исходом заканчивается разрыв аневризмы сонной артерии. Пациенту с подобным выпячиванием помогает эндоваскулярная операция – с помощью именно этой процедуры в Туле недавно врачи спасли пациентку. Об этом случае рассказал Первый Тульский.Для профилактики аневризмы врачи рекомендуют укреплять стенки сосудов: принимать препараты с витамином С и омега-3 жирными кислотами. Очень важно отказаться от вредных привычек – злоупотребления алкоголем и курения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие факторы могут вызывать хронический кашель, порой не проходящий годами.

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