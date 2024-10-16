Иммунолог Радаева: началом старения становится потеря мышечной массы. Когда это происходит?

«Человек постепенно начинает терять мышечную массу — происходит так называемая саркопения, или возрастное атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры. Мышечную ткань тихонько замещает жировая ткань», - поделилась иммунолог.

Иммунолог Радаева рассказала в Telegram, что приближение старости человека может угадываться по определенным изменениям с его организмом. В частности, началом старения становится процесс потери мышечной массы, который после своего возникновения происходит постепенно, но со временем становится все более интенсивным.Также Радаева уточнила, когда начинается подобная потеря мышц – это происходит в возрасте 45 лет и продолжается дальше.Специалист отметила, что многих (особенно женщин) пугает факт того, что начиная с этого возраста, в их теле место мышечной ткани начинают занимать жировые клетки. Но если жировая ткань не избыточна, бояться ее не нужно, поскольку она обеспечивает организму определенную защиту. Тем же женщинам, например, она помогает вырабатывать половой гормон эстроген, продлевающий период их фертильности и отодвигающий наступление менопаузы. Радаева подчеркнула, что не нужно пытаться избавляться от жира путем голодания, так как в этом случае организм будет еще активнее терять мышцы.Самым правильным способом не допустить интенсивной потери мышечной ткани иммунолог назвала физическую активность, движение и упражнения, направленные на укрепление мускулатуры – это поможет замедлить старение тела.Кроме того, полезно заниматься упражнениями, поддерживающими растяжку. Ее снижение тоже является физическим признаком того, что организм стареет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что с помощью непродолжительного дневного сна можно улучшить свою защиту от развития инфаркта и инсульта.

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