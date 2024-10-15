Врач Крымцева: дневной сон – это доступная профилактика инфаркта и инсульта. Сколько нужно спать?

По словам доцента кафедры фундаментальных дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Татьяны Крымцевой, дневной сон – это доступная профилактика инфаркта и инсульта. Пользу данного способа в деле предотвращения столь тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний она раскрыла в беседе с «Известиями».На вопрос, сколько нужно спать, медик ответила: достаточно и 20 минут.Крымцева пояснила, что сон является периодом, когда организм «тестирует» работу своих внутренних систем и органов, восстанавливается, а также осуществляет выработку необходимых гормонов. При недосыпе все эти процессы не осуществляются в нужной мере, что повышает риск нарушений, в том числе в работе сердца, сосудов и мозга. По словам эксперта, привычка спать днем, позволяя себе отдых от 10 до 30 минут в период с 13:00 до 15:00, обеспечивает профилактику данных нарушений и вместе с этим улучшает защиту от возникновения инфаркта и инсульта.Не обязательно ложиться в кровать и крепко засыпать — достаточно даже просто подремать в кресле, подчеркнула врач. Крымцева добавила, что в идеале такой отдых должен осуществляться в тишине.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты эффективно разжижают кровь и препятствуют образованию тромбов.

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