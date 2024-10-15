Врач Крымцева: дневной сон – это доступная профилактика инфаркта и инсульта. Сколько нужно спать?
Доцент Татьяна Крымцева назвала непродолжительный дневной сон одним из самых простых способов снизить риск опасных для жизни сосудистых катастроф.
По словам доцента кафедры фундаментальных дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Татьяны Крымцевой, дневной сон – это доступная профилактика инфаркта и инсульта. Пользу данного способа в деле предотвращения столь тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний она раскрыла в беседе с «Известиями».
На вопрос, сколько нужно спать, медик ответила: достаточно и 20 минут.
Крымцева пояснила, что сон является периодом, когда организм «тестирует» работу своих внутренних систем и органов, восстанавливается, а также осуществляет выработку необходимых гормонов. При недосыпе все эти процессы не осуществляются в нужной мере, что повышает риск нарушений, в том числе в работе сердца, сосудов и мозга. По словам эксперта, привычка спать днем, позволяя себе отдых от 10 до 30 минут в период с 13:00 до 15:00, обеспечивает профилактику данных нарушений и вместе с этим улучшает защиту от возникновения инфаркта и инсульта.
Не обязательно ложиться в кровать и крепко засыпать — достаточно даже просто подремать в кресле, подчеркнула врач. Крымцева добавила, что в идеале такой отдых должен осуществляться в тишине.
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