Врач Неронов: «простуда» на губах или герпес может возникнуть из-за стресса

«Простуда на губах может появиться по разным причинам, в том числе, из-за переохлаждения, стресса или изменения климата», - поделился специалист с РИАМО.

Врач Неронов высказался о том, что россияне часто говорят о возникшей «простуде» на губах, когда происходит активизация герпеса I типа. Вызывающий его симптомы вирус ответствен за появление зудящей пузырьковой сыпи на участках губ и кожи вокруг рта, крыльях носа.Специалист отметил, что герпес, который является такой «простудой» на губах, «заявляет» о себе при ослабленном иммунитете. Снижать свои защитные ресурсы организм может под влиянием разных факторов. В частности, «простуда» на губах или герпес может возникать из-за стресса, предупредил Неронов.Инфекционист добавил, что единичные непродолжительные случаи герпеса на губах можно лечить самостоятельно, используя местные средства. Но при частых высыпаниях и тем более если они повторяются через примерно одинаковое время, необходимо обращаться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что осень является периодом обострения герпеса. Вирус у многих людей существует в «спящем» состоянии, в сезон холодов он может «проснуться» в обстоятельствах ослабления иммунитета – например, после перенесенной сезонной инфекции. Врач-инфекционист Евгения Куприянова, в свою очередь, рассказала, что заразиться герпесом можно и бытовым путем

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