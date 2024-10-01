Врач Куприянова: осенью у многих людей может проявиться герпес

«Осенью вирус проявляется особенно активно, потому что в этот период люди часто меняют режим питания, получают меньше витамина D от ультрафиолетовых лучей. Все эти факторы, включая нарушения режима сна, могут быть триггерами для активации вируса в организме», – объяснила Куприянова сайту «Доктор 24».

Врач Куприянова напомнила, что герпес передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем – заразиться им, например, можно через полотенце, которым пользовался больной человек. Проникнув в организм, вирус герпеса остается в нем уже навсегда, обычно пребывая в «спящем» состоянии. Но при ослаблении иммунитета он активизируется и проявляется характерными внешними симптомами. Осенью у многих людей может проявиться герпес, поскольку в этот период иммунитет переходит в напряженное состояние и не всегда справляется с болезнями.Интоксикация, слабость, быстрая утомляемость, ломота в суставах и мышцах, появление маленьких пузырьков (везикул) с прозрачной жидкостью на губах и крыльях носа.По словам Куприяновой, осенью особенно важно высыпаться – выработка гормона сна мелатонина способствует лучшей работе иммунной системы. Также не нужно допускать дефицита витамина D – следует чаще бывать на улице и принимать добавки с ним, употреблять содержащие витамин продукты. Кроме того, в рационе должно хватать продуктов-источников витамина С, таких как цитрусы, шпинат и другая зелень, болгарский перец. Что еще необходимо – не допускать сильного стресса, развивать устойчивость к нему.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ослабляет и укрепляет иммунитет осенью

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