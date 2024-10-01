Врач Куприянова: осенью у многих людей может проявиться герпес

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герпес

Врач-инфекционист Евгения Куприянова рассказала, как можно заразиться герпесом, и что помогает защититься от него.

Врач Куприянова напомнила, что герпес передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем – заразиться им, например, можно через полотенце, которым пользовался больной человек. Проникнув в организм, вирус герпеса остается в нем уже навсегда, обычно пребывая в «спящем» состоянии. Но при ослаблении иммунитета он активизируется и проявляется характерными внешними симптомами. Осенью у многих людей может проявиться герпес, поскольку в этот период иммунитет переходит в напряженное состояние и не всегда справляется с болезнями.

«Осенью вирус проявляется особенно активно, потому что в этот период люди часто меняют режим питания, получают меньше витамина D от ультрафиолетовых лучей. Все эти факторы, включая нарушения режима сна, могут быть триггерами для активации вируса в организме», – объяснила Куприянова сайту «Доктор 24».

Симптомы герпеса. Интоксикация, слабость, быстрая утомляемость, ломота в суставах и мышцах, появление маленьких пузырьков (везикул) с прозрачной жидкостью на губах и крыльях носа.

Как защититься от вируса. По словам Куприяновой, осенью особенно важно высыпаться – выработка гормона сна мелатонина способствует лучшей работе иммунной системы. Также не нужно допускать дефицита витамина D – следует чаще бывать на улице и принимать добавки с ним, употреблять содержащие витамин продукты. Кроме того, в рационе должно хватать продуктов-источников витамина С, таких как цитрусы, шпинат и другая зелень, болгарский перец. Что еще необходимо – не допускать сильного стресса, развивать устойчивость к нему.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ослабляет и укрепляет иммунитет осенью.

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Евгения Куприянова
Евгения Куприянова
Здоровье
врач-инфекционист
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Теги : герпес, иммунитет, Евгения Куприянова
Врач Куприянова: осенью у многих людей может проявиться герпес
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