Врач Тимонин: грыжи позвоночника могут возникать из-за возрастных изменений

«Грыжи в шее возникают из-за постоянной работы за компьютером, травм, поднятия тяжестей, возрастных изменений. При этом болит шея и плечо, иногда «стреляет» в руку. Рука немеет, в пальцах покалывает, руку становится трудно поднимать или сгибать», - поделился врач Тимонин в беседе с «Вечерней Москвой».

«Обратитесь к специалисту, если боль в спине или шее не проходит в течение нескольких дней, мешает повседневным делам или сопровождается неврологическими симптомами: например, слабостью или онемением в конечностях, простреливающей болью в них».

Врач Тимонин напомнил, что грыжи могут возникать в разных отделах позвоночника под влиянием многообразных факторов. Невролог отметил, что здоровье и прочность позвоночника во многом зависят от того, в каком состоянии находятся межпозвоночные диски, помогают ли они амортизировать нагрузки, обеспечивают ли ему нужную гибкость. Нередко состояние дисков ухудшается вместе с возрастом человека. Поэтому грыжи позвоночника могут возникать из-за возрастных изменений, которые лишают его полноценной подачи влаги и питательных веществ, повышая риск повреждений его элементов. Например, могут появляться грыжи в шейном отделе.Тяжелая физическая работа или длительное сидение с согнутой спиной, добавил невролог, помогает появляться грыжам в грудном отделе. Если такая грыжа начинает давить на спинной мозг, может возникнуть слабость в ногах, трудности с мочеиспусканием.Что касается грыж в поясничном отделе, их появление чаще всего бывает связано с неправильным поднятием тяжестей, указал Тимонин. Их отличает сильная боли в пояснице, которая может отдавать в ногу и серьезно снижать качество жизни человека.Невролог объяснил, когда нужно обращаться к врачу при появлении боли в спине или шее.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем проявляются изменением запаха тела или отечностью.

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