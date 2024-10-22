Врач Кутушов: неприятный запах от тела говорит, что организм не справляется с выводом токсинов



«При дисбиозе кишечника у человека появляется неприятный запах от тела. В этой ситуации высоко вероятна повышенная нагрузка на печень. Это говорит о том, что организм не справляется с количеством токсинов», - поделился ученый в своем Telegram-канале.

Трещины на коже – возможен дефицит витаминов А, Е, нехватка железа;

Постоянная сухость во рту – возможна инсулинорезистентность;

Слабость и сонливость после приема пищи в дневное время – возможны дефицит железа, проблемы с надпочечниками;

Отеки лица по утрам – возможна гипофункция щитовидной железы;

Отеки в области глаз – возможны проблемы с почками.

Врач Кутушов сообщил россиянам о симптомах, указывающих на внутренние проблемы, включая высокий уровень токсинов в организме. Эксперт пояснил, что такая проблема возникает из-за нарушений в работе органов, ответственных за расщепление разных веществ и их вывод из тела. В частности, это может происходить, когда начинает «буксовать» кишечник. Кутушов заметил, что в этом случае возникает неприятный запах от тела, который говорит, что организм не справляется с выводом токсинов.Кроме того, добавил Кутушов, из-за роста патогенных микроорганизмов в кишечнике и его вялого функционирования может нарушаться баланс микрофлоры в ротовой полости, что вызывает неприятный запах, даже если человек регулярно чистит зубы.Еще одним признаком, который говорит, что организм не справляется с выводом токсинов, являются проблемы с кожей: она становится склонной к сухости, шелушению, раздражению, красноте, воспалению. Подобным образом могут проявляться нарушения микрофлоры кишечника и работы желчного пузыря.Назвал профессор Кутушов и другие потенциально опасные признаки, требующие обсуждения с врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может означать «простуда», возникающая на губах

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