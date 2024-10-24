Врачи назвали желтые глазные склеры среди трех явных симптомов гепатита C

«Если у человека желтеют глазные склеры, моча становится темно-коричневой, а стул светлым, то можно говорить, что он болен гепатитом C», - заметил Андрей Продеус.

Врачи Малышева и Продеус рассказали на съемках телепередачи «Жить здорово!» о существовании «трех явных симптомов гепатита C». Среди этих явных симптомов гепатита C медики назвали желтые глазные склеры; помимо них на заболевание указывают потемневшая моча и светлый, глинистого вида, стул человека.Специалисты подчеркнули, что при появлении таких симптомов следует незамедлительно обращаться к врачам.Он представляет собой самое тяжелое из-за своих последствий поражение печени – при гепатите С существенной возрастает риск возникновения рака органа, гепатоцеллюлярной карциномы. При этом гепатит С известен как «молчаливый убийца»: в большинстве случаев заражения им острая фаза переносится незаметно, после чего болезнь принимает хроническую форму, которая может бессимптомно длиться годами, иногда десятками лет, пока не возникнет терминальная стадия.Один из путей заражения многих людей – это процедуры, во время которых использовались нестерильные инструменты.Чаще всего гепатит выявляется при возникновении желтухи. Но в периоде до ее появления возможны общая слабость, головная боль, повышение температуры, боль в суставах, мышечная боль, тошнота, насморк и боль в горле.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что заражение гепатитом С может проявляться как неопасное рутинное недомогание

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