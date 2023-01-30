Темная моча, озноб и слабость: названы симптомы гепатита С
Врач-инфекционист Валерия Речник: гепатит успешно «маскируется» под рутинные недомогания.
Ульяновский врач Валерия Речник рассказала в интервью о симптомах, которыми может проявляться заражение опасной инфекцией – гепатитом С. Медик констатировала, что нелеченый гепатит способен довести человека до развития смертоносного цирроза печени, но при этом отметила: гепатит С способен развиваться скрытно, узнать его по внешним проявлениям бывает проблематично.
«Инкубационный период от момента заражения до проявления симптомов длится от 2 недель до 6 месяцев, чаще всего – 45-60 дней. Больной на протяжении длительного времени может не предъявлять никаких жалоб или не обращать на них должного внимания ввиду их низкой интенсивности. К тому же такие симптомы маскируются под признаки других заболеваний», - проинформировала врач.
Беседуя с misanec.ru, Валерия Речник перечислиласимптомы, возникающие при гепатите С.
- Повышенная температура, озноб
- Неприятные ощущения в правом подреберье.
- Суставная боль, ломота в теле.
- Тошнота.
- Быстрая утомляемость, общая слабость.
- Рассеянность.
- Расстройство пищеварения, потеря аппетита,
- Моча темного цвета и светлый стул.
- Кожные поражения: сосудистая «паутина», высыпания, зуд, иногда – желтуха.
Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках, указывающих на опасную дыхательную недостаточность.
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Валерия Речник
Здоровье
главный инфекционист Ульяновской области
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