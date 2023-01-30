Темная моча, озноб и слабость: названы симптомы гепатита С

«Инкубационный период от момента заражения до проявления симптомов длится от 2 недель до 6 месяцев, чаще всего – 45-60 дней. Больной на протяжении длительного времени может не предъявлять никаких жалоб или не обращать на них должного внимания ввиду их низкой интенсивности. К тому же такие симптомы маскируются под признаки других заболеваний», - проинформировала врач.

Повышенная температура, озноб

Неприятные ощущения в правом подреберье.

Суставная боль, ломота в теле.

Тошнота.

Быстрая утомляемость, общая слабость.

Рассеянность.

Расстройство пищеварения, потеря аппетита,

Моча темного цвета и светлый стул.

Кожные поражения: сосудистая «паутина», высыпания, зуд, иногда – желтуха.

Ульяновский врач Валерия Речник рассказала в интервью о симптомах, которыми может проявляться заражение опасной инфекцией – гепатитом С. Медик констатировала, что нелеченый гепатит способен довести человека до развития смертоносного цирроза печени, но при этом отметила: гепатит С способен развиваться скрытно, узнать его по внешним проявлениям бывает проблематично.Беседуя с misanec.ru, Валерия Речник перечислила симптомы, возникающие при гепатите С.Специалист подчеркнула, что точно определить заражение гепатитом позволяют только анализы крови. Медик напомнила, что инфицирование гепатитом С происходит преимущественно через зараженную кровь.Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках , указывающих на опасную дыхательную недостаточность.

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