Кардиолог Соколов: пища с высоким уровнем углеводов повышает человеку давление
Кардиолог Денис Соколов назвал насыщенные углеводами продукты в числе других пищевых провокаторов повышенного давления.
Когда говорят «повышенное давление», подразумевается очень значительное воздействие идущей через сосуды крови на их стенки. Подвергаясь сильному давлению кровотока, сосудистые стенки могут повреждаться, истончаться, разрываться – все это чревато для человека развитием опасных состояний, тяжелых заболеваний сердца, мозга, почек.
«Чем уже сосуды, тем сильнее давление. Поэтому повышение артериального давления связано с трудностями в протоке крови», - заявил Соколов в комментарии для Pravda.Ru.
Кардиолог отметил, что продукты, ежедневно употребляемые многими людьми, способствуют тем негативным сосудистым изменениям, которые ведут к сужению сосудистого пространства и повышению давления. В частности, таким продуктом является соль – ею злоупотребляют, когда едят обработанные продукты, чрезмерно насыщенные солью.
«В ежедневном рационе соли не должно быть больше пяти граммов в день», - заявил Денис Соколов.
Кроме того, давление человеку повышает пища с высоким уровнем углеводов. Наиболее опасной в этом плане кардиолог назвал богатые углеводами продукты, которые к тому же содержат много животных жиров – это, например, выпечка, торты, разнообразные десерты.
Помимо этого для нормализации кровяного давления следует контролировать количество употребляемого кофеина.
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Денис Соколов
Здоровье
врач-кардиолог, кандидат медицинских наук
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