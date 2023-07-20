Кардиолог Соколов: пища с высоким уровнем углеводов повышает человеку давление

«Чем уже сосуды, тем сильнее давление. Поэтому повышение артериального давления связано с трудностями в протоке крови», - заявил Соколов в комментарии для Pravda.Ru.

«В ежедневном рационе соли не должно быть больше пяти граммов в день», - заявил Денис Соколов.

Когда говорят «повышенное давление», подразумевается очень значительное воздействие идущей через сосуды крови на их стенки. Подвергаясь сильному давлению кровотока, сосудистые стенки могут повреждаться, истончаться, разрываться – все это чревато для человека развитием опасных состояний, тяжелых заболеваний сердца, мозга, почек.Кардиолог отметил, что продукты, ежедневно употребляемые многими людьми, способствуют тем негативным сосудистым изменениям, которые ведут к сужению сосудистого пространства и повышению давления. В частности, таким продуктом является соль – ею злоупотребляют, когда едят обработанные продукты, чрезмерно насыщенные солью.Кроме того, давление человеку повышает пища с высоким уровнем углеводов. Наиболее опасной в этом плане кардиолог назвал богатые углеводами продукты, которые к тому же содержат много животных жиров – это, например, выпечка, торты, разнообразные десерты.Помимо этого для нормализации кровяного давления следует контролировать количество употребляемого кофеина.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие несладкие продукты способствуют развитию диабета.

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