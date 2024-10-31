Психолог Сибирский: сон при свете может стать причиной гормональных сбоев с опасными последствиями

«Сон при свете может привести к гормональным сбоям в организме, что способствует развитию неврологических нарушений, включая болезнь Альцгеймера», - поделился Сибирский с «Вечерней Москвой».

Психолог Сибирский посоветовал россиянам спать по ночам в полной темноте – спальня не должна освещаться даже слабым ночником, и в комнату не должно проникать освещение с улицы. Специалист констатировал: сон при свете может стать причиной гормональных сбоев с опасными последствиями, в числе которых он назвал болезнь Альцгеймера.Он объяснил, что освещение в ночное время мешает организму полноценно вырабатывать мелатонин, выделяемый им исключительно в темноте. Мелатонин называют еще «гормоном сна»: именно он ответствен за беспроблемное засыпание и крепкий, глубокий сон. Если ночью его концентрация недостаточна, качество сна ухудшается, при этом возрастает уровень кортизола. Подобные гормональные изменения влияют на ухудшение общего самочувствия и провоцируют негативные психосоматические проявления. На этом фоне могут обостряться хронические проблемы или активизируются сердечно-сосудистые заболевания, предостерег эксперт.По словам Сибирского, окна комнаты, где спит человек, должны ночью плотно закрываться непроницаемыми шторами или жалюзи. Также можно использовать маску для сна, это дает эффект полной темноты перед сном. Исследования показали, что даже если человек засыпает, несмотря на освещение, его организм все равно реагирует на этот свет – мозг в таком случае лишается возможности для необходимой перезагрузки и очищения от нежелательных веществ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нехватка сна способна повышать артериальное давление и риск инсульта

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