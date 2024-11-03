Эндокринолог оценила масштабы дефицита витамина D у россиян

«Независимо от сезона, от 50 до 92 процентов взрослых россиян страдают от недостатка этого витамина», - сказала она, беседуя с «Газета.Ru».

«Осенью и зимой витамин D у населения почти не вырабатывается».

Апатия, слабость;

Частые простудные заболевания;

Остеопороз;

Выпадение волос;

Перепады настроения, депрессивные состояния;

Боли в костях и конечностях;

Потливость головы;

Быстрый набор веса;

Проблемы с пищеварением, кишечником;

Плохое здоровье полости рта.

Эндокринолог Рус оценила масштабы дефицита витамина D у россиян.Ирина Русс добавила, что проблему нехватки этого вещества обуславливает угол падения солнечных лучей. По словам эндокринолога, витамин D синтезируется в коже, когда на нее падают солнечные лучи – наиболее эффективно это происходит, когда они падают под прямым углом. Но россияне в основном проживают севернее 45 параллели, где луч падения солнца является острым.Русс заметила, что в этом случае солнечные лучи при попадании на кожу рассеиваются, что препятствует нораьно выработке витамина.По мнению эндокринолога, россиянам следует принимать витамин D в лекарственной форме.Признаки дефицита витамина D:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на фоне дефицита витамина D могут развиваться гормональные нарушения и проблемы с сердцем.

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