Эндокринолог оценила масштабы дефицита витамина D у россиян
Подавляющее большинство россиян испытывают дефицит витамина D, сообщила эндокринолог Ирина Русс.
Эндокринолог Рус оценила масштабы дефицита витамина D у россиян.
«Независимо от сезона, от 50 до 92 процентов взрослых россиян страдают от недостатка этого витамина», - сказала она, беседуя с «Газета.Ru».
Ирина Русс добавила, что проблему нехватки этого вещества обуславливает угол падения солнечных лучей. По словам эндокринолога, витамин D синтезируется в коже, когда на нее падают солнечные лучи – наиболее эффективно это происходит, когда они падают под прямым углом. Но россияне в основном проживают севернее 45 параллели, где луч падения солнца является острым.
Русс заметила, что в этом случае солнечные лучи при попадании на кожу рассеиваются, что препятствует нораьно выработке витамина.
«Осенью и зимой витамин D у населения почти не вырабатывается».
По мнению эндокринолога, россиянам следует принимать витамин D в лекарственной форме.
Признаки дефицита витамина D:
- Апатия, слабость;
- Частые простудные заболевания;
- Остеопороз;
- Выпадение волос;
- Перепады настроения, депрессивные состояния;
- Боли в костях и конечностях;
- Потливость головы;
- Быстрый набор веса;
- Проблемы с пищеварением, кишечником;
- Плохое здоровье полости рта.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ирина Русс
Здоровье
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