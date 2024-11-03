Эндокринолог оценила масштабы дефицита витамина D у россиян

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дефицит витамина D

Подавляющее большинство россиян испытывают дефицит витамина D, сообщила эндокринолог Ирина Русс.

Эндокринолог Рус оценила масштабы дефицита витамина D у россиян.

«Независимо от сезона, от 50 до 92 процентов взрослых россиян страдают от недостатка этого витамина», - сказала она, беседуя с «Газета.Ru».

Ирина Русс добавила, что проблему нехватки этого вещества обуславливает угол падения солнечных лучей. По словам эндокринолога, витамин D синтезируется в коже, когда на нее падают солнечные лучи – наиболее эффективно это происходит, когда они падают под прямым углом. Но россияне в основном проживают севернее 45 параллели, где луч падения солнца является острым.

Русс заметила, что в этом случае солнечные лучи при попадании на кожу рассеиваются, что препятствует нораьно выработке витамина.

«Осенью и зимой витамин D у населения почти не вырабатывается».

По мнению эндокринолога, россиянам следует принимать витамин D в лекарственной форме.

Признаки дефицита витамина D:
  • Апатия, слабость;
  • Частые простудные заболевания;
  • Остеопороз;
  • Выпадение волос;
  • Перепады настроения, депрессивные состояния;
  • Боли в костях и конечностях;
  • Потливость головы;
  • Быстрый набор веса;
  • Проблемы с пищеварением, кишечником;
  • Плохое здоровье полости рта.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на фоне дефицита витамина D могут развиваться гормональные нарушения и проблемы с сердцем.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ирина Русс
Ирина Русс
Здоровье
эндокринолог,
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