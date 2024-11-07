«Поражение сердца и почек»: врач Агапкин назвал грозные последствия боли в горле

«Боль в горле может наблюдаться при хроническом тонзиллите. Это хронический инфекционный процесс. Он поражает нашу лимфатическую систему. К чему это приводит? Это приводит к поражению других органов. У человека могут возникнуть осложнения с почками, сердцем, легкими, печенью, а также появиться проблемы с опорно-двигательным аппаратом», - предостерег Сергей Агапкин.

Периодическое повышение температуры;

Общее недомогание;

Пробки в миндалинах, которые могут вызывать неприятный запах изо рта;

Изменение голоса, появление охриплости.

Многие россияне, почувствовав боль в горле, прибегают к разным способам избавиться от нее. Но симптоматическое лечение не устраняет главной причины такой боли – хронического тонзиллита, с которым тесно связан риск опасных для организма осложнений. Предупреждением об этом поделился врач Сергей Агапкин.На съемках программы «О самом главном» врач Агапкин назвал грозные последствия периодически возникающей боли в горле. К таковым, по словам медика, относятся нарушения в работе почек, сердца, легких, печени.Объясняя, почему из-за больного горла могут возникать поражения сердца и почек, а также других органов, врач констатировал: фактором их появления становится воспалительный процесс, который может распространяться по организму из-за хронического тонзиллита.В его случае воспаление ротоглотки или миндалин сохраняется на протяжении не менее трех месяцев. Возникающая при этом боль в горле может утихать во время лечения антибиотиками, но после прекращения приема препаратов неприятный симптом возвращается. Из-за боли и отека миндалин может возникнуть затруднение глотания. У некоторых людей при тонзиллите могут увеличиться лимфатические узлы на шее и возникает боль при их ощупывании.Другие признаки:Эти симптомы могут варьироваться в зависимости от тяжести заболевания и индивидуальных особенностей организма. В случае подозрения на тонзиллит важно обратиться к врачу для точного диагноза и лечения.Ранее портал MedikForum.ru писал о случаях, когда боль в горле «говорит» о развитии наиболее опасных патологий

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