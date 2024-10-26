Врач Ахуньянова назвала ошибки в лечении больного горла, врач Андреева уточнила его самые опасные случаи
Врач Регина Ахуньянова: неправильное лечение больного горла чревато развитием опасных осложнений.
Врач Ахуньянова назвала две ошибки, часто допускаемые в лечении больного горла. Ошибка первая: люди начинают самостоятельно лечить больное горло антибиотиками. Медик призвала россиян не делать этого, сообщает UfaTime.
«Важно помнить, что антибиотики не помогут, если болезнь вызвана вирусами. Кроме того, неправильное лечение может привести к развитию осложнений», - констатировала медик.
Вторая ошибка заключается в том, что люди часто тянут с походом к врачу, даже если боль в горле становится стойкой, длится несколько дней. По словам Ахуньяновой, подобная тактика может быть опасной. Боль в горле не всегда бывает обусловлена временной сезонной инфекцией, поэтому при ее возникновении необходимо обращаться к специалисту, который бы смог определить ее причину и назначить соответствующее лечение.
«Боль в горле часто связана с инфекциями горла, такими как фарингит, тонзиллит или ларингит. В основном ответственны за их возникновение вирусы простуды, которые приводят к воспалению слизистой оболочки глотки с покраснением, отеком и болью. Но помимо воспаления инфекционной природы возможны и другие причины», - об этом порталу МедикФорум сказала врач-терапевт Ирина Андреева.
Врач Андреева уточнила самые опасные случаи боли в горле, требующие обязательного обращения за медицинской помощью.
- Боль в горле сопровождается температурой более 38 градусов. Это может быть признаком вирусного гриппа.
- Боль в горле сопровождается опухшими миндалинами с выделением желтоватого гноя – это симптом серьезного воспалительного процесса.
- Острая боль в горле связана с одышкой. Если при этом изо рта доносится сладковатый неприятный запах, можно заподозрить дифтерию.
- Боль в горле, гной и сыпь. Если к ангине и гною в горле добавляют сыпь с явлением малинового или клубничного языка, это, скорее всего, скарлатина, триггерами которой являются стрептококки. Скарлатина – детская болезнь, но она может поражать и взрослых.
- Боль, ангина, опухшие лимфоузлы. Провоцировать данное состояние может вирус Эпштейн-Барр. Данное инфекционное заболевание обычно успешно излечивается, но также оно может длиться месяцами и вызывать осложнения. Поэтому обследование очень важно.
- Боль в горле, которая длится необычайно долго. Если она не изменяется в своей интенсивности, несмотря на использование лекарств, можно заподозрить опухоль. Так иногда выражают себя рак глотки, гортани или пищевода.
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