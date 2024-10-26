Врач Ахуньянова назвала ошибки в лечении больного горла, врач Андреева уточнила его самые опасные случаи

«Важно помнить, что антибиотики не помогут, если болезнь вызвана вирусами. Кроме того, неправильное лечение может привести к развитию осложнений», - констатировала медик.

«Боль в горле часто связана с инфекциями горла, такими как фарингит, тонзиллит или ларингит. В основном ответственны за их возникновение вирусы простуды, которые приводят к воспалению слизистой оболочки глотки с покраснением, отеком и болью. Но помимо воспаления инфекционной природы возможны и другие причины», - об этом порталу МедикФорум сказала врач-терапевт Ирина Андреева.

Боль в горле сопровождается температурой более 38 градусов. Это может быть признаком вирусного гриппа.

Боль в горле сопровождается опухшими миндалинами с выделением желтоватого гноя – это симптом серьезного воспалительного процесса.

Острая боль в горле связана с одышкой. Если при этом изо рта доносится сладковатый неприятный запах, можно заподозрить дифтерию.

Боль в горле, гной и сыпь. Если к ангине и гною в горле добавляют сыпь с явлением малинового или клубничного языка, это, скорее всего, скарлатина, триггерами которой являются стрептококки. Скарлатина – детская болезнь, но она может поражать и взрослых.

Боль, ангина, опухшие лимфоузлы. Провоцировать данное состояние может вирус Эпштейн-Барр. Данное инфекционное заболевание обычно успешно излечивается, но также оно может длиться месяцами и вызывать осложнения. Поэтому обследование очень важно.

Боль в горле, которая длится необычайно долго. Если она не изменяется в своей интенсивности, несмотря на использование лекарств, можно заподозрить опухоль. Так иногда выражают себя рак глотки, гортани или пищевода.

Врач Ахуньянова назвала две ошибки, часто допускаемые в лечении больного горла. Ошибка первая: люди начинают самостоятельно лечить больное горло антибиотиками. Медик призвала россиян не делать этого, сообщает UfaTime.Вторая ошибка заключается в том, что люди часто тянут с походом к врачу, даже если боль в горле становится стойкой, длится несколько дней. По словам Ахуньяновой, подобная тактика может быть опасной. Боль в горле не всегда бывает обусловлена временной сезонной инфекцией, поэтому при ее возникновении необходимо обращаться к специалисту, который бы смог определить ее причину и назначить соответствующее лечение.Врач Андреева уточнила самые опасные случаи боли в горле, требующие обязательного обращения за медицинской помощью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какое состояние может возникать как предвестник инсульта.

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