Врач Мясников: чай с сахаром помогает нормализовать состояние при высоком давлении

123 Фото: https://unsplash.com/photos/juice-in-cup-on-saucer-beside-bowl-QwdwD4fmCeQ
чай и сахар

Некоторые нелекарственные методы помогают нормализовать состояние человека при высоком давлении, сообщил врач Александр Мясников.

Врач Мясников рассказал, что чай с сахаром помогает улучшить самочувствие при высоком давлении. К этому средству, например, можно прибегнуть когда под рукой нет таблеток. По словам Александра Мясникова, в таких обстоятельствах можно устроиться в полусидячем положении в тихой, темной комнате и постараться думать только о чем-то хорошем, умиротворяющем

Можно выпить некрепкого (лучше травяного) чая с сахаром, посоветовал известный медик.

«Конечно, это давление само по себе не снизит, но поможет успокоиться и вернуться в нормальное состояние», - объяснил доктор Мясников свою рекомендацию.

Людей, заметивших у себя повышенное давление (до 130), он призвал пересмотреть образ жизни и проверить, достаточно ли у них физических нагрузок.

Даже увеличение пешей активности может улучшить ситуацию, подчеркну эксперт.

Кроме того, нужно контролировать количество соли и специй, отказаться от частого употребления алкоголя и переработанной еды, фастфуда, полуфабрикатов, консервов – основу рациона должны составлять натуральные продукты, следует есть больше фруктов, овощей, рыбы.

При частых эпизодах проявлении гипертонии, скачков давления необходимо обратиться к врачу, приводит слова специалист «Первый женский».

Как можно понять, что повысилось давление.Вот характерные симптомы таких скачков:
  • Сильная головная боль;
  • Боль в груди;
  • Головокружение, тошнота и рвота;
  • Затруднение дыхания;
  • Помутнение в глазах и другие нарушения зрения;
  • Чувство тревоги;
  • Шум в ушах;
  • Кровь из носа;
  • Нарушение сердечного ритма.
Важно помнить, то гипертония бывает бессимптомной. Взрослым людям следует проверять давление независимо от того, появляются неприятные симптомы или нет.

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Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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