Врач Мясников: чай с сахаром помогает нормализовать состояние при высоком давлении

«Конечно, это давление само по себе не снизит, но поможет успокоиться и вернуться в нормальное состояние», - объяснил доктор Мясников свою рекомендацию.

Сильная головная боль;

Боль в груди;

Головокружение, тошнота и рвота;

Затруднение дыхания;

Помутнение в глазах и другие нарушения зрения;

Чувство тревоги;

Шум в ушах;

Кровь из носа;

Нарушение сердечного ритма.

Врач Мясников рассказал, что чай с сахаром помогает улучшить самочувствие при высоком давлении. К этому средству, например, можно прибегнуть когда под рукой нет таблеток. По словам Александра Мясникова, в таких обстоятельствах можно устроиться в полусидячем положении в тихой, темной комнате и постараться думать только о чем-то хорошем, умиротворяющемМожно выпить некрепкого (лучше травяного) чая с сахаром, посоветовал известный медик.Людей, заметивших у себя повышенное давление (до 130), он призвал пересмотреть образ жизни и проверить, достаточно ли у них физических нагрузок.Даже увеличение пешей активности может улучшить ситуацию, подчеркну эксперт.Кроме того, нужно контролировать количество соли и специй, отказаться от частого употребления алкоголя и переработанной еды, фастфуда, полуфабрикатов, консервов – основу рациона должны составлять натуральные продукты, следует есть больше фруктов, овощей, рыбы.При частых эпизодах проявлении гипертонии, скачков давления необходимо обратиться к врачу, приводит слова специалист «Первый женский».Вот характерные симптомы таких скачков:Важно помнить, то гипертония бывает бессимптомной. Взрослым людям следует проверять давление независимо от того, появляются неприятные симптомы или нет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что вино может быт полезным напитком для людей после 60 лет

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