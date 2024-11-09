Врач Мясников: чай с сахаром помогает нормализовать состояние при высоком давлении
Некоторые нелекарственные методы помогают нормализовать состояние человека при высоком давлении, сообщил врач Александр Мясников.
Врач Мясников рассказал, что чай с сахаром помогает улучшить самочувствие при высоком давлении. К этому средству, например, можно прибегнуть когда под рукой нет таблеток. По словам Александра Мясникова, в таких обстоятельствах можно устроиться в полусидячем положении в тихой, темной комнате и постараться думать только о чем-то хорошем, умиротворяющем
Можно выпить некрепкого (лучше травяного) чая с сахаром, посоветовал известный медик.
«Конечно, это давление само по себе не снизит, но поможет успокоиться и вернуться в нормальное состояние», - объяснил доктор Мясников свою рекомендацию.
Людей, заметивших у себя повышенное давление (до 130), он призвал пересмотреть образ жизни и проверить, достаточно ли у них физических нагрузок.
Даже увеличение пешей активности может улучшить ситуацию, подчеркну эксперт.
Кроме того, нужно контролировать количество соли и специй, отказаться от частого употребления алкоголя и переработанной еды, фастфуда, полуфабрикатов, консервов – основу рациона должны составлять натуральные продукты, следует есть больше фруктов, овощей, рыбы.
При частых эпизодах проявлении гипертонии, скачков давления необходимо обратиться к врачу, приводит слова специалист «Первый женский».
Как можно понять, что повысилось давление.Вот характерные симптомы таких скачков:
- Сильная головная боль;
- Боль в груди;
- Головокружение, тошнота и рвота;
- Затруднение дыхания;
- Помутнение в глазах и другие нарушения зрения;
- Чувство тревоги;
- Шум в ушах;
- Кровь из носа;
- Нарушение сердечного ритма.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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