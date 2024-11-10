«Отличается от обычного»: врачи предупредили о признаках «сердечного» кашля

«Такой кашель связан с накоплением жидкости в легких, что вызвано недостаточной циркуляцией крови, и отличается от обычного кашля, вызванного заболеваниями дыхательных путей», - приводит слова специалистов ufatime.ru.

Врачи рассказали о признаках «сердечного» кашля, который по их словам отличается от обычного.Медики констатируют, что «сердечный» кашель может возникнуть из-за сердечной недостаточности – патологии, при которой ослабленное сердце становится неспособно перекачивать кров по телу. По словам экспертов, сердечная недостаточность нарушает отток жидкости, и она начинает скапливаться в тканях тела. При этом она может собираться в воздушных мешках легких, отчего голос человека становится «влажным» и вдобавок появляется непрерывный кашель. В ночное время, или когда человек лежит, возникают и усиливаются такие симптомы как хрипы и затрудненное дыхание, одышка.Другие признаки, которые могут возникать из-за сердечной недостаточности,– это отеки конечностей, постоянная усталость, чувство тошноты, учащенное сердцебиение.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки можно заметить при развитии простатита на ранней стадии.

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