«Снижение потенции»: врач назвал симптомы простатита на ранней стадии

Ощущение жжения в промежности и уретре;

Участившиеся позывы к мочеиспусканию;

Появление в моче плавающих нитей.

Простатит – это воспаление предстательной железы, которое может протекать в острой или в хронической форме, напомнил уфимский врач-уролог Ильнур Аглиуллин. Медик констатировал, что отдельные симптомы могут сигнализировать о возникновении данной патологии.Аглиулин назвал признаки простатита на ранней стадии. В частности, заметил он, на патологию может указывать снижение потенции и расстройства половой функции. Еще одним ранним симптомом патологии может быть утративший яркость ощущений, «стертый» оргазм.Также для простатита на ранней стадии свойственна повышенная утомляемость.Другие признаки:Ильнур Аглиуллин подчеркнул: заметив эти симптомы, мужчине следует как можно быстрее обратиться к врачу – это снижает риск появления запущенной патологии и развития опасных осложнений. При своевременном выявлении простатит довольно быстро излечивается, а в запущенном варианте способствует возникновению рака предстательной железы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком возрасте у мужчин обычно возникает простатит и может ли он появляться в молодости.

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