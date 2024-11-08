«Снижение потенции»: врач назвал симптомы простатита на ранней стадии

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симптомы простатита

Появление некоторых симптомов не стоит игнорировать мужчинам – они могут «говорить» о возникшем простатите.

Простатит – это воспаление предстательной железы, которое может протекать в острой или в хронической форме, напомнил уфимский врач-уролог Ильнур Аглиуллин. Медик констатировал, что отдельные симптомы могут сигнализировать о возникновении данной патологии.

Аглиулин назвал признаки простатита на ранней стадии. В частности, заметил он, на патологию может указывать снижение потенции и расстройства половой функции. Еще одним ранним симптомом патологии может быть утративший яркость ощущений, «стертый» оргазм.

Также для простатита на ранней стадии свойственна повышенная утомляемость.

Другие признаки:
  • Ощущение жжения в промежности и уретре;
  • Участившиеся позывы к мочеиспусканию;
  • Появление в моче плавающих нитей.
Ильнур Аглиуллин подчеркнул: заметив эти симптомы, мужчине следует как можно быстрее обратиться к врачу – это снижает риск появления запущенной патологии и развития опасных осложнений. При своевременном выявлении простатит довольно быстро излечивается, а в запущенном варианте способствует возникновению рака предстательной железы.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком возрасте у мужчин обычно возникает простатит и может ли он появляться в молодости.

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Ильнур Аглиуллин
Ильнур Аглиуллин
Здоровье
врач-уролог, андролог, хирург
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Теги : простатит, признаки заболевания, Ильнур Аглиуллин
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