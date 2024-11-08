«Снижение потенции»: врач назвал симптомы простатита на ранней стадии
Появление некоторых симптомов не стоит игнорировать мужчинам – они могут «говорить» о возникшем простатите.
Простатит – это воспаление предстательной железы, которое может протекать в острой или в хронической форме, напомнил уфимский врач-уролог Ильнур Аглиуллин. Медик констатировал, что отдельные симптомы могут сигнализировать о возникновении данной патологии.
Аглиулин назвал признаки простатита на ранней стадии. В частности, заметил он, на патологию может указывать снижение потенции и расстройства половой функции. Еще одним ранним симптомом патологии может быть утративший яркость ощущений, «стертый» оргазм.
Также для простатита на ранней стадии свойственна повышенная утомляемость.
Другие признаки:
- Ощущение жжения в промежности и уретре;
- Участившиеся позывы к мочеиспусканию;
- Появление в моче плавающих нитей.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком возрасте у мужчин обычно возникает простатит и может ли он появляться в молодости.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ильнур Аглиуллин
Здоровье
врач-уролог, андролог, хирург
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