«Симбиоз всех осложнений»: врач предупредил об опасности диабетической стопы

«Диабетическая стопа, единожды возникнув, становится мультидисциплинарной проблемой, собирающей сосудистых хирургов, гнойных хирургов, эндокринологов. У человека с ней смертность ото всех причин возрастает в два раза», - сказал Александр Мясников.

«Диабетическая стопа — пример такого симбиоза всех осложнений, какие может давать диабет. Потому что идет поражение нервной системы и наступает нейропатия, когда пациент не чувствует проведение нервного сигнала. Он оказывается в зоне риска», - объяснили врачи.

Врач Александр Мясников затронул тему появления диабетической стопы. Он попросил заведующую центром диабетической стопы Анну Андрееву рассказать, почему данное нарушение может угрожать человеческой жизни. Андреева отметила, что в действительности патология является «колоссальной проблемой», грозящей потерей стопы или ноги, и способной стать фактором ранней смерти.Специалисты подчеркнули, что при развитии диабета его лечение прежде всего направляется на недопущение опасных осложнений, а не снижение уровня сахара в крови. Такое снижение используется медиками как один из инструментов, помогающих достичь главной цели.Андреева и Мясников добавили, что осложнениями при диабете могут быть сосудистые или неврологические нарушения осложнения. Диабетическая стопа, по их словам, это симбиоз всех осложнений, возможных в случае диабета.Доктор Мясников уточнил, что человек с такой патологией может повредить какие-то области стопы и не заметить этого. Такие повреждения у диабетиков быстро инфицируются и превращаются в тлеющие очаги воспаления и некротических процессов, губительных для тканей ног.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой немедикаментозный способ особенно эффективно предотвращает появление диабета.

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