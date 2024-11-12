«Симбиоз всех осложнений»: врач предупредил об опасности диабетической стопы
Наиболее опасным вариантом осложнений, возможных при сахарном диабете, является возникновение диабетической стопы, предупреди доктор Мясников.
Врач Александр Мясников затронул тему появления диабетической стопы. Он попросил заведующую центром диабетической стопы Анну Андрееву рассказать, почему данное нарушение может угрожать человеческой жизни. Андреева отметила, что в действительности патология является «колоссальной проблемой», грозящей потерей стопы или ноги, и способной стать фактором ранней смерти.
«Диабетическая стопа, единожды возникнув, становится мультидисциплинарной проблемой, собирающей сосудистых хирургов, гнойных хирургов, эндокринологов. У человека с ней смертность ото всех причин возрастает в два раза», - сказал Александр Мясников.
Специалисты подчеркнули, что при развитии диабета его лечение прежде всего направляется на недопущение опасных осложнений, а не снижение уровня сахара в крови. Такое снижение используется медиками как один из инструментов, помогающих достичь главной цели.
Андреева и Мясников добавили, что осложнениями при диабете могут быть сосудистые или неврологические нарушения осложнения. Диабетическая стопа, по их словам, это симбиоз всех осложнений, возможных в случае диабета.
«Диабетическая стопа — пример такого симбиоза всех осложнений, какие может давать диабет. Потому что идет поражение нервной системы и наступает нейропатия, когда пациент не чувствует проведение нервного сигнала. Он оказывается в зоне риска», - объяснили врачи.
Доктор Мясников уточнил, что человек с такой патологией может повредить какие-то области стопы и не заметить этого. Такие повреждения у диабетиков быстро инфицируются и превращаются в тлеющие очаги воспаления и некротических процессов, губительных для тканей ног.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой немедикаментозный способ особенно эффективно предотвращает появление диабета.
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Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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