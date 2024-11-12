Врачи из Уфы: регулярная физическая нагрузка помогает избежать появления диабета

«Нужно уделять физической активности 30 минут в день», - считают эксперты.

Медработники напомнили, что сахарный диабет бывает заболеванием первого и второго типа, и каждый возникает из-за проблем с усвоением глюкозы, поступающей в кровь после употребления пищи. Организм не может нормально справиться с ее усвоением, и концентрация глюкозы в крови возрастает, появляется так называемый повышенный сахар.Диабет первого типа связан с недостаточной выработкой инсулина; второй тип диабета означает, что в организме нарушены реакции на инсулин и тот используется неэффективно. Появление первого типа предотвратить практически невозможно, но второй тип сахарного диабета вполне обратим, если в его случае не возникает критических изменений с уровнем сахара в крови.По словам врачей из Уфы, избежать появления диабета помогает регулярная физическая нагрузка.По данным ufatime, медики констатируют, что регулярные физические нагрузки в нужном объеме благоприятно скажутся на обмене веществ и процессах усвоения сахара, а в конечном итоге и на общем самочувствии..Кроме того, чтобы не допустить возникновения диабета важно придерживаться здорового рациона. Питание человека должно обеспечивать ему профилактику высокого сахара в крови и лишнего веса. Для этого оно должно быть в нужной мере сбалансированным, содержать достаточно белка, витаминов и микроэлементов, а также воды и клетчатки.Специалисты подчеркнули, что две эти привычки могут существенно снизить вероятность диабета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется диабет двух типов , об этом подробнее рассказала врач-эндокринолог Алия Насыртдинова.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.