Врачи из Уфы: регулярная физическая нагрузка помогает избежать появления диабета

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люди выполняют упражнение

Благодаря регулярной физической нагрузке можно избежать появления диабета, сообщили уфимские врачи.

Медработники напомнили, что сахарный диабет бывает заболеванием первого и второго типа, и каждый возникает из-за проблем с усвоением глюкозы, поступающей в кровь после употребления пищи. Организм не может нормально справиться с ее усвоением, и концентрация глюкозы в крови возрастает, появляется так называемый повышенный сахар.

Диабет первого типа связан с недостаточной выработкой инсулина; второй тип диабета означает, что в организме нарушены реакции на инсулин и тот используется неэффективно. Появление первого типа  предотвратить практически невозможно, но второй тип сахарного диабета вполне обратим, если в его случае не возникает критических изменений с уровнем сахара в крови.

По словам врачей из Уфы, избежать появления диабета помогает регулярная физическая нагрузка.

«Нужно уделять физической активности 30 минут в день», - считают эксперты.

По данным ufatime, медики констатируют, что регулярные физические нагрузки в нужном объеме благоприятно скажутся на обмене веществ и процессах усвоения сахара, а в конечном итоге и на общем самочувствии..

Кроме того, чтобы не допустить возникновения диабета   важно придерживаться здорового рациона. Питание человека должно обеспечивать ему профилактику высокого сахара в крови и лишнего веса. Для этого оно должно быть в нужной мере сбалансированным, содержать достаточно белка, витаминов и микроэлементов, а также воды и клетчатки.

Специалисты подчеркнули, что две эти привычки могут существенно снизить вероятность диабета.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется диабет двух типов, об этом подробнее рассказала врач-эндокринолог Алия Насыртдинова.

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