Может довести до цирроза печени: врач Ткаченко рассказал, как выявить гепатит С

«При заражении этим типом вируса покровы не желтеют сразу, после чего иммунная система избавляется от вируса. В отличие от гепатита В, человеку сложно понять, что он заразился, потому что недуг протекает бессимптомно, а первые признаки болезни появляются на стадии цирроза печени, когда спасти пациента становится очень трудно», - поделился врач.

Гепатит С представляет собой поражающую печень инфекцию, которой чаще всего заражаются через кровь при любых типах инвазивных вмешательств, включая косметологические и стоматологические процедуры. Кроме того, гепатит С передается при незащищенном половом контакте.Особое коварство заболевания состоит в том, что долгое время оно может протекать совершенно бессимптомно. Врач Петр Ткаченко рассказал об особенностях гепатита С, способного тихо довести человека до цирроза печени.Говоря о том, как выявить гепатит С, Ткаченко подчеркнул, что без анализов узнать о разрушающем печень вирусе практически невозможно.Ткаченко добавил, что у многих пациентов гепатит С обнаруживают случайно во время обследований, когда назначается общий биохимический анализ крови. При повышенном АЛТ человека сразу проверяют на наличие гепатита С.Что касается каких-то внешних признаков, то насторожиться и выполнить общий биохимический анализ крови должны следующие изменения в организме – пожелтение кожи и слизистых в разных частях тела, отеки ног, непривычная или повышенная слабость. Об этом медик рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что панкреатит можно перепутать с сердечным приступом , об этом рассказал врач Александр Мясников.

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