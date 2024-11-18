Врач Мясников назвал опасные ошибки в лечении кашля

«Если человек хронический курильщик уже 15 лет, выкуривает по полторы пачки в день и у него появляется хронический кашель, да еще и с прожилками крови, конечно, ему надо делать КТ. А вот просто взять молодую девочку, которая «что-то кашляет» – ее «просвечивать» не стоит. Последствием такого облучения может стать риск столкнуться в будущем с онкологией из-за рака молочной железы».

Врач Александр Мясников призвал россиян не заниматься самолечением кашля и назвал опасные ошибки в его лечении. Медик отметил, что нередко кашель у человека становится длительным или хроническим, может длиться три и больше месяцев. Такой кашель далеко не всегда имеет легочную причину – его провокаторами могут быть рефлюкс и повышенная кислотность желудка (особенно при забросах из него в пищевод), а также гайморит, астма, прием лекарств от гипертонии.Но в любом случае пи появлении стойкого кашля необходимо консультироваться с врачом по поводу фактора его происхождения, не пытаться самостоятельно устранять его с помощью разных лекарств, подчеркнул доктор Мясников. Он обратил внимание на то, что россияне часто выполняют в частном порядке ненужные им обследования в виде МРТ или КТ.Вот что врач сказал об этом в связи с кашлем.Также врач Мясников призвал россиян не принимать лекарства от кашля при его невыясненных причинах. Он указал на опасность такого самолечения. Многие при кашле пьют муколитики, но такие препараты нужны в зависимости от выделения мокроты, а детям до определенного возраста использовать их и вовсе нельзя. Кроме того, опасно бывает необдуманно подавлять кашель. Благодаря кашлю легкие очищаются от нежелательных частиц, но его подавление препаратами может помешать этому процессу и спровоцировать воспаление.Александр Мясников заключил: если человек постоянно кашляет, следует первым делом разбираться в причинах и только потом назначать препараты, особенно если речь идет об антибиотиках. Заниматься этим должен исключительно врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при появлении некоторых признаков во время головной боли необходимо обследоваться у неврологов.

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