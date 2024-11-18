Врач Мясников назвал опасные ошибки в лечении кашля
Принимать лекарства от кашля при его невыясненных причинах – это опасная ошибка, заметил врач.
Врач Александр Мясников призвал россиян не заниматься самолечением кашля и назвал опасные ошибки в его лечении. Медик отметил, что нередко кашель у человека становится длительным или хроническим, может длиться три и больше месяцев. Такой кашель далеко не всегда имеет легочную причину – его провокаторами могут быть рефлюкс и повышенная кислотность желудка (особенно при забросах из него в пищевод), а также гайморит, астма, прием лекарств от гипертонии.
Но в любом случае пи появлении стойкого кашля необходимо консультироваться с врачом по поводу фактора его происхождения, не пытаться самостоятельно устранять его с помощью разных лекарств, подчеркнул доктор Мясников. Он обратил внимание на то, что россияне часто выполняют в частном порядке ненужные им обследования в виде МРТ или КТ.
Вот что врач сказал об этом в связи с кашлем.
«Если человек хронический курильщик уже 15 лет, выкуривает по полторы пачки в день и у него появляется хронический кашель, да еще и с прожилками крови, конечно, ему надо делать КТ. А вот просто взять молодую девочку, которая «что-то кашляет» – ее «просвечивать» не стоит. Последствием такого облучения может стать риск столкнуться в будущем с онкологией из-за рака молочной железы».
Также врач Мясников призвал россиян не принимать лекарства от кашля при его невыясненных причинах. Он указал на опасность такого самолечения. Многие при кашле пьют муколитики, но такие препараты нужны в зависимости от выделения мокроты, а детям до определенного возраста использовать их и вовсе нельзя. Кроме того, опасно бывает необдуманно подавлять кашель. Благодаря кашлю легкие очищаются от нежелательных частиц, но его подавление препаратами может помешать этому процессу и спровоцировать воспаление.
Александр Мясников заключил: если человек постоянно кашляет, следует первым делом разбираться в причинах и только потом назначать препараты, особенно если речь идет об антибиотиках. Заниматься этим должен исключительно врач.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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