«Сердце работает по-другому»: Мясников назвал опасные заболевания из-за долгого сидения

«Люди, которые много сидят, живут меньше, чем те, кто стоит или ходит. Это подтверждено многими исследованиями, и пока ни у кого не получилось это опровергнуть. Надо понимать, что любое сидение наносит здоровью вред», - констатировал известный медик.

«Когда человек сидит, он согнут, и сердце работает по-другому. В положении стоя и лежа сердце «качает» по-разному».

«Депрессия, остеопороз, инфаркт, инсульт, онкология — 10% всех онкологий из-за недостатка активности. Когда мы сидим, все органы находятся под угрозой», - предостерег эксперт.

Постоянное сидение является привычкой, которая разрушает здоровье и может стать причиной преждевременной смерти человека. Об этом врач Александр Мясников предупредил россиян на съемках очередной программы «О самом главном».Мясников добавил, что сидение изменяет биомеханику позвоночника, а также заставляет по-другому работать сердце.У людей, которые проводят в сидячем положении много часов, и особенно у тех, кто подолгу сидит в одной позе, не вставая и не разминаясь, серьезно возрастают риски опасных сердечнососудистых патологий, включая ишемическую болезнь сердца и инфаркт, предупредил специалист. С привычкой сидеть тесно связано возникновение отклонений, которые помогают появляться болезням сердца – речь идет о повышенном холестерине, лишнем весе, более высоком сахаре в крови.Кроме того, из-за долгого сидения возникает предрасположенность к появлению тромбов.Мясников добавил, что длительное сидение на месте негативно сказывается на кровообращении и состоянии мышц. Кровоток становится слабым, в результате внутренние органы не получают нужного количества кислорода и питательных веществ, их состояние ухудшается. Врач указал на возможность опасных заболеваний из-за долгого сидения.Врач посоветовал как можно чаще вставать со стула, но не просто стоять, а двигаться – ходить, разминаться, подниматься по лестнице, выполнять упражнения. Таким образом можно защитить себя от развития опасных проблем со здоровьем.Ранее портал MedikForum.ru писал о самых эффективных способах снизить холестерин и давление для продления человеческой жизни.

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