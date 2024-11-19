«Сердце работает по-другому»: Мясников назвал опасные заболевания из-за долгого сидения
Длительное сидение является фактором развития целого ряда опасных заболеваний, заявил доктор Мясников.
Постоянное сидение является привычкой, которая разрушает здоровье и может стать причиной преждевременной смерти человека. Об этом врач Александр Мясников предупредил россиян на съемках очередной программы «О самом главном».
«Люди, которые много сидят, живут меньше, чем те, кто стоит или ходит. Это подтверждено многими исследованиями, и пока ни у кого не получилось это опровергнуть. Надо понимать, что любое сидение наносит здоровью вред», - констатировал известный медик.
Мясников добавил, что сидение изменяет биомеханику позвоночника, а также заставляет по-другому работать сердце.
«Когда человек сидит, он согнут, и сердце работает по-другому. В положении стоя и лежа сердце «качает» по-разному».
У людей, которые проводят в сидячем положении много часов, и особенно у тех, кто подолгу сидит в одной позе, не вставая и не разминаясь, серьезно возрастают риски опасных сердечнососудистых патологий, включая ишемическую болезнь сердца и инфаркт, предупредил специалист. С привычкой сидеть тесно связано возникновение отклонений, которые помогают появляться болезням сердца – речь идет о повышенном холестерине, лишнем весе, более высоком сахаре в крови.
Кроме того, из-за долгого сидения возникает предрасположенность к появлению тромбов.
Мясников добавил, что длительное сидение на месте негативно сказывается на кровообращении и состоянии мышц. Кровоток становится слабым, в результате внутренние органы не получают нужного количества кислорода и питательных веществ, их состояние ухудшается. Врач указал на возможность опасных заболеваний из-за долгого сидения.
«Депрессия, остеопороз, инфаркт, инсульт, онкология — 10% всех онкологий из-за недостатка активности. Когда мы сидим, все органы находятся под угрозой», - предостерег эксперт.
Врач посоветовал как можно чаще вставать со стула, но не просто стоять, а двигаться – ходить, разминаться, подниматься по лестнице, выполнять упражнения. Таким образом можно защитить себя от развития опасных проблем со здоровьем.
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Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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