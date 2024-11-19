Врач Батраков указал на три способа снизить холестерин и давление для продления жизни

«Имея контроль всего над двумя опасными факторами риска — давлением и холестерином, мы можем сберечь свои сосуды, продлить жизнь, привнести в нее больше здоровья, пользы себе и окружающим», - поделился мнением врач.

Повышенное давление и высокий уровень холестерина – это два ключевых фактора преждевременной смерти россиян. Их показатели крайне важно знать и при необходимости корректировать, сообщил врач-терапевт Артем Батраков. По его словам, подобная практика эффективно способствует продлению жизни.Батраков указал на три способа снизить холестерин и давление для продления жизни. Первый способ нормализовать их показатели подразумевает коррекцию образа жизни в соответствии со здоровыми установками, включающими сбалансированное питание, достаточную физическую активность и развитие стрессоустойчивости. Второй способ является медикаментозным: в его случае осуществляется постоянный прием препаратов – именно так, как это рекомендует врач. Третий способ – комбинированный, означает, что пациентом практикуются два предыдущих метода.Батраков подчеркнул, что профилактику повышенного давления и холестерина важно начинать как можно раньше. Если возникающие у человека атеросклероз и гипертония остаются без должного внимания, долгое время развиваются и никак не корректируются, это чревато возникновением очень серьезных и опасных нарушений в состоянии сердечно-сосудистой системы. Для этого, отметил Батраков, нужно посетить врача (терапевта, кардиолога или врача общей практики), который назначит необходимые обследования, диагностику. Такая проверка лучше всего позволит пациенту узнать о состоянии своего организма, а врачу – определиться с необходимыми терапевтическими мерами, объяснил терапевт порталу «Доктор Питер».Его симптомами бывают головные боли, слабость, покраснение лица, быстрая утомляемость, но часто нарушение не имеет выраженной симптоматики. Взрослым людям необходимо периодически проверять давление с помощью тонометра.В конечностях могут возникать неприятные симптомы – покалывание, онемение, охлаждение. Но лучше всего выполнить липидограмму, она дает наиболее точное представление о содержании холестерина в крови.Проще всего это сделать, выполнив УЗИ сосудов шеи. Имея данные об их состоянии, врачи также могут судить о состоянии сосудов сердца или головного мозга.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы способы защититься от появления тромбов в артериях и венах.

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