«Одновременное поражение органов слуха и зрения»: врачи назвали опасные последствия ОРВИ

«Вирус может поражать орган слуха, и орган зрения одновременно», - сказал при этом Дементьев.

Медики призвали россиян с серьезностью воспринимать респираторные вирусные инфекции, которые сейчас атакуют многих. Опасность таких заболеваний в том, что вызывающие их вирусы могут поражать слизистые ткани многих органов и провоцировать воспаление. Его последствием могут стать разного рода нарушения и новые заболевания.В частности, опасными последствиями ОРВИ могут оказаться ухудшения слуха и зрения. Об этом сообщили. врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев и врач-оториноларинголог Юлия Серебрякова.Говоря о возможных осложнениях ОРВИ в виде проблем со слухом, лор Серебрякова заметила: у человека, например, может возникнуть острая тугоухость. Данный термин означает, что возникает ухудшение слуха, связанное с поражением (воспалением) внутреннего уха, слухового нерва или отвечающих за слух центральных отделов головного мозга.Что касается зрения, то последствием респираторной вирусной инфекции может стать конъюнктивит или поражающий роговицу глаза кератит.Кроме того, осложнениями ОРВИ могут стать поражения ЦНС. Неврологические или когнитивные расстройства, возникающие при этом, могут быть как нетяжелыми и временными, так и значительно более серьезными – в их числе снижения памяти и концентрации внимания, а также развитие деменции у пожилых людей.Медики добавили, что к ОРВИ относится не только простуда, это еще и коронавирусная инфекция, грипп, после которых могут возникать очень тяжелые осложнения (например, в виде ухудшения состояния легких, сердца, суставов).По словам врачей, при заболевании ОРВИ крайне важно соблюдать постельный режим, как и в целом достаточно спать, отдыхать, пить жидкость. Если человек во время болезни пренебрегает отдыхом, работает, занимается решением каких-то дел, стремится быть активным, – это может пагубно сказаться на организме.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем возможны из-за длительного стояния на ногах.

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