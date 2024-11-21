Эксперт Суворова: длительное стояние на ногах грозит серьезными проблемами и заболеваниями

«Длительное нахождение на ногах в положении стоя может оказаться опасным для здоровья человека. Стояние может стать причиной и серьезных проблем и заболеваний», - заявила она в комментарии aif.ru

«Ученые изучают возможные риски для сердца от долгого стояния, ведь возникающий при этом застой крови сказывается на всем организме в целом», - поделилась эксперт.

Нужно носить комфортную обувь с ортопедическими стельками;

Следует регулярно менять положение тела, двигаться;

Нужно делать перерывы, чтобы посидеть;

Следует носить компрессионный трикотаж;

Нужно достаточно спать – сон снимает накопившееся в теле напряжение и нормализует кровообращение;

Вне работы следует как можно чаще ходит пешком.

Длительное нахождение на ногах в положении стоя вредит организму человека и грозит появлением серьезных проблем со здоровьем, об этом рассказала эксперт по лечебной физкультуре Наталья Суворова.Суворова отметила, что одним из последствий длительного стояния на ногах является застой крови в конечностях. При этом вены ног испытывают повышенную нагрузку, становятся склонными к расширению – это ведет к появлению варикоза.Еще одна возможная проблема – образование плоскостопия из-за негативного влияния стоячего положения на опорно-двигательную систему.Помимо того, добавила Суворова, повышенную нагрузку вследствие долгого пребывания на ногах испытывают колени и голеностоп. В результате могут развиться артроз, остеоартроз, проблемы со скелетно-мышечным аппаратом, болевые синдромы.Вдобавок люди, которые подолгу стоят на ногах, рисую заполучить пяточную шпору и плантарный фасциит – костное разрастание в области пяточной кости, сопровождаемое болью и потерей возможности нормально ходить.Также длительное стояние на ногах может грозить человеку заболеваниями сердца.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что промокшие в холод ноги могут стать причиной проблем с сердцем

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