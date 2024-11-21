Эксперт Суворова: длительное стояние на ногах грозит серьезными проблемами и заболеваниями
Если человек изо дня в день длительное время стоит на ногах, это грозит появлением ряда проблем со здоровьем.
Длительное нахождение на ногах в положении стоя вредит организму человека и грозит появлением серьезных проблем со здоровьем, об этом рассказала эксперт по лечебной физкультуре Наталья Суворова.
«Длительное нахождение на ногах в положении стоя может оказаться опасным для здоровья человека. Стояние может стать причиной и серьезных проблем и заболеваний», - заявила она в комментарии aif.ru.
Суворова отметила, что одним из последствий длительного стояния на ногах является застой крови в конечностях. При этом вены ног испытывают повышенную нагрузку, становятся склонными к расширению – это ведет к появлению варикоза.
Еще одна возможная проблема – образование плоскостопия из-за негативного влияния стоячего положения на опорно-двигательную систему.
Помимо того, добавила Суворова, повышенную нагрузку вследствие долгого пребывания на ногах испытывают колени и голеностоп. В результате могут развиться артроз, остеоартроз, проблемы со скелетно-мышечным аппаратом, болевые синдромы.
Вдобавок люди, которые подолгу стоят на ногах, рисую заполучить пяточную шпору и плантарный фасциит – костное разрастание в области пяточной кости, сопровождаемое болью и потерей возможности нормально ходить.
Также длительное стояние на ногах может грозить человеку заболеваниями сердца.
«Ученые изучают возможные риски для сердца от долгого стояния, ведь возникающий при этом застой крови сказывается на всем организме в целом», - поделилась эксперт.
Что советует специалист людям, чья работа связана с необходимостью долго стоять на ногах?
- Нужно носить комфортную обувь с ортопедическими стельками;
- Следует регулярно менять положение тела, двигаться;
- Нужно делать перерывы, чтобы посидеть;
- Следует носить компрессионный трикотаж;
- Нужно достаточно спать – сон снимает накопившееся в теле напряжение и нормализует кровообращение;
- Вне работы следует как можно чаще ходит пешком.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Наталья Суворова
Здоровье
инструктор по лечебной физкультуре клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России)
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