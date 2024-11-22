Врач Мясников: пиво для людей с диабетом опаснее сахара и хлеба

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пиво

Диабетикам опасно пить пиво из-за его насыщенности углеводами, заявил врач Александр Мясников.

Доктор Мясников высказался о том, что в рационе людей с диабетом не должно быть пива. По словам известного российского медика, пенный напиток для диабетиков опаснее сахара и белого хлеба.

Врач констатировал, что такая опасность пива при имеющемся диабете объясняется способностью повышать сахар в крови. После его употребления уровень сахара резко возрастает – для диабетиков это чревато рисками очень серьезных осложнений.

«Самый «страшный» продукт в плане быстрого подъема сахара в крови — это пиво. Только после него идут белый хлеб и сахар», - предостерег специалист.

Мясников посоветовал помнить: пиво относится к продуктам с высокой гликемической нагрузкой, оно содержит очень высокую концентрацию углеводов. Люди, которые часто употребляют его, как правило, обладают склонностью к полноте, имеют выпирающие животы. Медик подчеркнул, что злоупотребление углеводами провоцирует метаболические нарушения и способствует избыточному жироотложению, особенно на таких участках тела как живот, бедра, шея, предплечья.

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Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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Теги : опасность пива, сахарный диабет, Александр Мясников
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