Врач Мясников: пиво для людей с диабетом опаснее сахара и хлеба

«Самый «страшный» продукт в плане быстрого подъема сахара в крови — это пиво. Только после него идут белый хлеб и сахар», - предостерег специалист.

Доктор Мясников высказался о том, что в рационе людей с диабетом не должно быть пива. По словам известного российского медика, пенный напиток для диабетиков опаснее сахара и белого хлеба.Врач констатировал, что такая опасность пива при имеющемся диабете объясняется способностью повышать сахар в крови. После его употребления уровень сахара резко возрастает – для диабетиков это чревато рисками очень серьезных осложнений.Мясников посоветовал помнить: пиво относится к продуктам с высокой гликемической нагрузкой, оно содержит очень высокую концентрацию углеводов. Люди, которые часто употребляют его, как правило, обладают склонностью к полноте, имеют выпирающие животы. Медик подчеркнул, что злоупотребление углеводами провоцирует метаболические нарушения и способствует избыточному жироотложению, особенно на таких участках тела как живот, бедра, шея, предплечья.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как избежать появления лишнего веса зимой – советами об этом поделилась врач-диетолог Марият Мухина.

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