Диетолог Мухина: белковые продукты в первой половине дня помогут не набрать лишний вес зимой

«Белковые продукты нужны в первую половину дня, на ужин есть их не рекомендуется. Чтобы на работе не было соблазна пообедать фастфудом, можно сварить дома грудку, стручковую фасоль, киноа, булгур. Все это скомпоновать на несколько дней, чтобы вопрос дневного рациона был закрыт», – рассказала медик «Москве 24».

«Плюс стараемся минимизировать стресс. Нервное напряжение также способствует повышению аппетита», - предупредила Марият Мухина.

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, что помогает избежать появления зимой дополнительных килограммов. В частности, по словам эксперта, не набрать лишний вес помогают белковые продукты. Употреблять их следует в первой половине дня.Мухина добавила, что вечером лучше есть салаты, овощные рагу. суп. Либо ограничиться густыми напитками – смузи, простоквашей, кефиром.Также не следует забывать пить в течение дня воду, так как она эффективно стимулирует обменные процессы. Мухина посоветовала нагревать воду – в таком виде жидкость поможет организму лучше переносить холод и поспособствует снижению аппетита.Что еще важно – достаточно двигаться и спать. Сон 7–8 часов в сутки позволяет не испытывать повышенного аппетит, а недостаток сна, наоборот, обостряет тягу к калорийной еде, подчеркнула диетолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты способствуют особенно быстрому появлению лишнего веса

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