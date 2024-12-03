Малоподвижность и болезни: врач Семагина указала на опасные причины мешков под глазами

«Кожа под нижними веками — периорбитальная зона —, одна из самых чувствительных областей лица: она тонкая, нежная и пронизана множеством мелких сосудов. Именно здесь часто проявляются первые признаки проблем со здоровьем», - пояснила медик в интервью Пятому каналу.

Заболевания щитовидной железы;

Заболевания почек;

Заболевания сердца;

Железодефицитная анемия;

Офтальмологические проблемы;

Злоупотребление алкоголем.

Врач Семагина рассказала, что одним из внешних признаков различных проблем с работой внутренних органов является состояние кожи под глазами. Синева или отечность (мешки) в области нижних век – это нередко сигнал о том, что с организмом не все в порядке.В частности, свидетельствовать о нарушениях в работе внутренних органов могут мешки под глазами (отеки). Семагина отметила, что довольно часто их появление является возрастным явлением, обусловленным накоплением малярного жира в зоне век – склонность к такому процессу проявляется у многих после 35 лет.Кроме того, возникновение мешков бывает тесно связано с малоподвижным образом жизни. Специалист напомнила, что малоподвижность ухудшает кровообращение, что способствует застойным процессам, отекам.Другим фактором образования мешков под глазами бывают генетические особенности или неправильное положение головы во время сна.Также врач Семагина указала на опасные причины мешков под глазами, уточнив, что ими могут быть болезни:Специалист обратила внимание, что если мешки под глазами возникли внезапно, не нужно тратить время на попытки убрать их доступными средствами. В этом случае правильнее будет обратиться к врачу и обследоваться, чтобы исключить возможные патологии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие опасные нарушения вызывают ощущения онемения в руках и ногах

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