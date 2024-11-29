Возможно сдавление спинного мозга: невролог назвала причины онемения рук и ног

«Полиневропатия – это группа заболеваний, при которой поражаются периферические нервы. Начинается с более длинных нервов на ногах, затем, по мере прогрессирования заболевания, присоединяется онемение на руках, на животе», - объяснила Чудинская в разговоре с РИАМО.

Что такое туннельный синдром? Это неврологическое нарушение, возникающее в результате сдавливания срединного нерва между костями, поперечной кистевой связкой, сухожилиями мышц запястья. Часто развивается как профессиональное заболевание у работников, которые выполняют монотонные сгибательно-разгибательные движения руками, прежде всего, кистями. Туннельный синдром поначалу проявляется онемением в кистях и пальцах. Со временем нарушение прогрессирует, и возникают более разнообразные неблагополучные симптомы – появляются жжение, покалывание, боль. Может дойти до того, что из-за усиления болевых ощущений человек становится неспособен выполнять работу или рутинные дела, нормально спать. При этом малейшее движение поврежденной кисти будет вызывать сильную боль.

«Онемение встречается при поражении центральной нервной системы: при рассеянном склерозе, остром нарушении мозгового или спинномозгового кровообращения, сдавлениях спинного мозга различной этиологии», - предупредила специалист.

Ощущение онемения испытывают многие люди. Невролог Чудинская предупредила: регулярно возникающее онемение на теле человека или долгое время не проходящее онемение – это потенциально опасный симптом, требующий обращения к врачу и обследования.Наиболее часто онемение возникает в конечностях. Медик констатировала: если это происходит симметрично на обеих руках или ногах, чаще всего причиной такого нарушения оказывается полиневропатия,Называя возможные причины онемения рук и ног, невролог уточнила, что его может вызывать поражение одного нерва, обусловленное туннельным синдромом. При этом онемевшие участки возникают на кистях и стопах.Чудинская добавила, что онемение, ощущаемое сразу в двух конечностях, может указывать на опасные проблемы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие изменения в состоянии глаз указывают на опасные патологии

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