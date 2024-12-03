Врач Диденко: свою зубную щетку после гриппа следует сразу поменять

«Изношенная щетка не справляется со своей прямой задачей, не очищает зубы от налета и частичек еды. К тому же такая щетка может повредить десны, спровоцировав их воспаление. И на щетке «в возрасте» скапливается много бактерий и грибков», - предупредила Ирина Диденко.

Врач Диденко призвала россиян своевременно менять свои зубные щетки. По ее словам, такую замену рекомендуется производить каждые три–четыре месяца. Диденко пояснила, что этот срок был определен с учетом таких факторов как износ щетины, накопление на щетке нежелательных микроорганизмов и риск повреждения десенЭксперт подчеркнула, что если слишком долго не менять зубную щетку, это может навредить здоровью. Такой гаджет становится местом обитая большого количества потенциально опасных бактерий.Врач обратила внимание, что после ОРВИ (например, после перенесенного коронавируса или гриппа), а также ангины зубную щетку следует сразу менять даже если она не была старой. Еще одно правило – если в доме есть болеющий человек, его щетка должна храниться отдельно.Помимо этого в замене нуждается зубная щетка, которой пользовались при воспалении десен. Стоматолог предупредила, что распространение по организму бактерий из очагов воспаления во рту может стать фактором развития серьезных заболеваний, например, сердечно-сосудистой системы, передает слова эксперта Lenta Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что многие люди пользуются очень грязными зубными щетками.

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