Врач из Уфы Салахов объяснил, как влияет сексуальное воздержание на женщин

«Нерегулярная половая жизнь может вести к колебаниям гормонального фона, меняя выработку гормонов, таких как эстроген и окситоцин, что влияет на настроении и либидо женщин», - обратил внимание специалист.

Отсутствие интимной близости по-разному сказывается на женщинах, констатировал уфимский врач-сексолог. В частности, это по-разному отражается на их психологическом состоянии. По словам Салахова, многие женщины реагируют на сексуальное воздержание стрессовыми переживаниями, могут болезненно воспринимать свое одиночество, ощущать депрессию, потерю мотивации к полноценной активной жизни.Но для некоторых женщин это, напротив, становится фактором уменьшения стресса, отметил Артур Салахов.Кроме того, воздержание от половой близости оказывает влияние на гормональный баланс в организме женщин, добавил он.Дополнительно он сообщил, что сексуальное воздержание может стать причиной сухости во влагалище – при этом для женщин возрастает риск инфекций. Другая проблема, связанная с подобным воздержанием – это недостаточная циркуляция крови в области таза. Врач рассказал, что регулярные интимные отношения способствуют более активному кровообращению в органах малого таза, что улучшает их состояние и функционирование. Отсутствие половой жизни лишает эту часть женского тела полноценного притока крови – это чревато возникновением ее застоя крови и появлением ассоциированных нарушений.Салахов подчеркнул: хотя в целом отсутствие регулярных половых контактов у женщин не несет ощутимых рисков для их здоровья, в каждом конкретном случае такого воздержания могут возникать те или иные отклонения. Это в большой степени определяется индивидуальными особенностями женского организма, резюмировал сексолог в разговоре с UfaTime.ru.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что представляет собой сонный паралич , на который стали чаще жаловаться россияне.

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