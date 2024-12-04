Россияне стали чаще страдать от сонного паралича. Почему он может возникать?

В течение 2024 года жалоб россиян на сонный паралич стало больше на 30%, сообщило РИАМО. Такое состояние известно также как катаплексия, оно характеризуется полным или частичным параличом мышц. При этом человек, очнувшийся от сна, теряет способность управлять своим телом, не может говорить. Обычно такой ступор длится недолгое время, и со стороны человек с ним выглядит просто спящим. Однако в реальности он бодрствует и может испытывать из-за своего состояния испуг, панику. Вдобавок в такие минуты могут возникать галлюцинации, головные боли.Почему россияне стали чаще страдать от сонного паралича – анализируя эту тенденцию, специалисты отметили: ее рост начался еще во время пандемии Covid-19. По мнению экспертов, одним из ключевых провоцирующих факторов данной проблемы может быт стресс.Также на появление сонного паралича могут влиять ожирение или такое заболевание нервной системы как нарколепсия, добавили они. Еще предположительно он может возникать из-за таких причин как нарушения сна, апноэ, употребление алкоголя, табака или кофеина незадолго до сна, неврологические нарушения. С Сонным параличом необходимо обращаться к врачам: возможно, понадобиться помощь невролога, сомнолога или психиатра.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно узнать тревожное расстройство.

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